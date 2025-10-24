Los seguidores del Barça Basket ya no saben a qué atenerse nunca con el equipo. La irregularidad competitiva está siendo la tónica tanto en Euroliga, como en ACB. Es cierto que hay muchas caras nuevas, Shengelia, Clyburn, Myles Norris, Myles Cale… pero incluso teniendo en cuenta eso, la falta de consistencia llama la atención.

El Barça Basket necesita más de algunas de sus piezas para estar arriba en Euroliga

El Barça Basket perdió este verano piezas importantes. Sin duda, el adiós más doloroso fue el de Jabari Parker. Muchos vieron en la llegada de Tornike Shengelia su sustituto. Sin embargo, ambos jugadores son muy diferentes. En ese sentido, por perfil, el jugador que aterrizó en la ciudad Condal para tratar de hacer olvidar al exNBA, fue Myles Norris, pero nada más lejos de la realidad.

Myles Norris no solo es que no esté supliendo a Jabari Parker, es que está lejos de aportar. El fichaje del Barça Basket volvió a jugar tan solo 7 minutos en la derrota contra Zalgiris. Además, llueve sobre mojado, porque ya frente a Dubai jugó 3. Su aporte a nivel numérico es nimio, incluso cuando el resultado permitía darle más cancha. Mismamente, en la abultada victoria frente a Maccabi anotó 5 puntos en 21 minutos. El FC Barcelona tiene mucho talento diferencial, pero su banquillo viene dejando a deber en una Euroliga con plantillas interminables y gran número de partidos.

La duda con Myles Norris: ¿Nivel o adaptación?

La eterna duda con los jugadores provenientes del baloncesto americano también se cierne sobre Myles Norris. El ala-pívot del Barça Basket está sufriendo para adaptarse al baloncesto europeo y muchos ya se preguntan si es una cuestión de tiempo o no. Sin irse muy lejos, el propio Jabari Parker también inició errático su andadura en Euroliga. Sin embargo, en su caso, venía de haber tenido problemas físicos.

🔵🔴 Miles Norris, de 25 anys i 2,06 metres, arriba procedent dels Boston Celtics i signa per una temporada.https://t.co/oALHMuBara — Barça Basket (@FCBbasket) August 22, 2025

La Euroliga no espera por nadie y la derrota frente a Zalgiris posterior a la de Dubai BC lanzan al Barça Basket hasta la mitad de tabla baja, fuera de playoffs. El nivel de jugadores como Clyburn, Punter, Shengelia es innegable, pero en una competición con el nivel de exigencia de la Euroliga, muchos se preguntan si podrán resistir con jugadores en la rotación como Willy Hernangómez, Myles Norris o Juani Marcos, que parecen lejos del nivel que marca la máxima competición europea.