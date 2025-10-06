Tres partidos oficiales de la temporada 2025-26 entre Euroliga y Liga Endesa y dos derrotas ya en el casillero del Barça Basket. Un arranque con más dudas que certezas, marcado por las lesiones de Nico Laprovittola y Juan Núñez, que han dejado tocada la dirección del equipo. Los interrogantes se acumulan mientras los fichajes realizados por Juan Carlos Navarro durante el verano están llamados a dar un paso al frente para mantener al conjunto azulgrana en la pelea por los objetivos en ambas competiciones.

Uno de los fichajes del Barça Basket continúa sin despuntar

Will Clyburn y Tornike Shengelia son, por ahora, los fichajes que mejor se han adaptado al sistema de Joan Peñarroya en este inicio de temporada. Ambos aportan experiencia y conocen bien las exigencias del calendario europeo. En cambio, Miles Norris continúa sin encontrar su sitio en el equipo, lastrado por la falta de minutos: de los tres partidos oficiales disputados, en dos no ha entrado en la convocatoria azulgrana.

Miles Norris llegó al Barça Basket tras firmar una destacada temporada con los Maine Celtics, filial de los Boston Celtics en la NBA G League. Sin embargo, su protagonismo en el equipo azulgrana ha sido limitado: solo ha disputado 12 minutos, en el encuentro ante el Panathinaikos correspondiente a la segunda jornada de la Euroliga, que además significó la única victoria del Barça hasta el momento. En ese breve tramo de juego, Norris aportó 5 puntos y 2 rebotes.

El Barça Basket deberá ir ajustando sus convocatorias en función del cupo de extracomunitarios permitido, pero todo apunta a que Miles Norris puede convertirse en una pieza clave en el esquema de Joan Peñarroya. Su capacidad para abrir defensas con el tiro exterior y su aportación en el rebote son aspectos que podrían resultar decisivos en el futuro inmediato del equipo azulgrana.

➡️ Miles Norris torna a la convocatòria després de no disputar la primera jornada de l’Eurolliga davant el Hapoel de Tel-Aviv.



➡️ Juani Marcos és el jugador que no entra en el ‘roster’ de la segons jornada davant Panathinaikos. pic.twitter.com/7H4TyI3koO — Barça Basket (@FCBbasket) October 3, 2025

Will Clyburn, Miles Norris y Myles Cales los extracomunitarios del Barça

Formar una plantilla con tres jugadores extracomunitarios implica, inevitablemente, que uno de ellos deba descansar en cada jornada de la Liga Endesa. En estos primeros partidos oficiales, el que ha quedado fuera con más frecuencia ha sido Miles Norris, mientras que Will Clyburn se ha consolidado como el jugador más destacado del Barça Basket hasta el momento.

El intenso calendario de partidos y desplazamientos, junto con la necesidad de gestionar lesiones y ajustar la rotación, podrían abrir la puerta a que Miles Benjamin Norris, natural de San Francisco y formado en tres universidades de la NCAA entre 2018 y 2023, tenga más protagonismo en el futuro. La próxima cita del Barça Basket será en el Palau Blaugrana, en la jornada 3 de la Euroliga contra Valencia Basket, antes de recibir el domingo 12 de octubre a Lleida.





