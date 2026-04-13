El municipio de Mollerussa, en la comarca del Pla d’Urgell, acogió la Final Four júnior del Campeonato de Cataluña organizado por la FCBQ, y tuvo un protagonista indiscutible: el Barça Basket. Por tercer año consecutivo, el conjunto azulgrana se proclamó campeón, imponiendo su ley en ambos partidos con un dominio aplastante liderado por las grandes promesas de su cantera.

Dominio del Barça Basket en la Final Four

El camino hacia un nuevo título júnior del Barça Basket arrancó con el duelo de semifinales ante el Bàsquet Manresa, un partido que se tiñó de azulgrana prácticamente desde el salto inicial. Los de Álvaro Salinas no dieron opción y se impusieron con un contundente 106-54, liderados por los 30 puntos de Nikola Kusturica. Jakob Siftar, con 16, y Joaquim Boumtje Boumtje también brillaron para redondear una actuación coral frente al conjunto del Bages.

El conjunto azulgrana afrontó la cita con todo su arsenal, incluyendo jóvenes talentos como el cadete Jan Cercan o el pívot Sayon Keita, ya en dinámica del primer equipo. En la final, el Barça Basket volvió a imponer su ley de principio a fin frente al Joventut Badalona (86-45), en un duelo que solo mantuvo la igualdad en el primer cuarto (20-18). En la lucha por el título brillaron los 18 puntos de Nikola Kusturica, aunque el gran protagonista fue Mohamed Dabone, dominante con 20 puntos y un espectacular 9 de 11 en tiros de campo.

Rumbo al Campeonato de España y en busca de un triplete histórico

El título logrado en Mollerussa otorga al Barça Basket el billete para el Campeonato de España júnior organizado por la FEB, al que también acudirán Joventut Badalona y Bàsquet Girona. La cita se disputará del 26 de abril al 2 de mayo, en categoría masculina y femenina, con sedes repartidas entre Huelva, Aljaraque, Punta Umbría y Palos de la Frontera.

Allí, las jóvenes promesas del Barça Basket irán a por el segundo título del curso, con la mirada puesta en firmar una temporada histórica. El gran objetivo es completar el triplete, que pasaría por levantar también el trofeo de la Euroliga en Atenas del 22 al 24 de mayo. Todo ello con un roster de máximas garantías y con la motivación extra de un grupo llamado a dar el salto en los próximos años, sabiendo que algunos jugadores pondrán rumbo a la NCAA, como es el caso de Sayon Keita.

Roster del Barça Basket junior