El Surne Bilbao Basket no ha tardado en reaccionar tras la salida de Melwin Pantzar y ya se mueve con rapidez en el mercado para reconfigurar la dirección de juego de cara a la próxima temporada. El club vasco trabaja en varias incorporaciones con el objetivo de mantener la competitividad y dar continuidad a su proyecto deportivo, y una de ellas ya es oficial.
Bilbao Basket anuncia el fichaje de Adam Somogyi
El Surne Bilbao Basket ha incorporado a Adam Somogyi como primer refuerzo para la temporada 2026/27. A sus 25 años y con 1,95 m de altura, el base húngaro llega procedente del Szolnoki Olaj tras firmar una campaña sobresaliente en la FIBA Basketball Champions League, donde promedió 13,9 puntos, 8,3 asistencias y 4,6 rebotes por partido, destacando como el mejor asistente del torneo.
Somogyi, que firma contrato hasta 2028, ocupará el puesto dejado por Melwin Pantzar y aportará dirección de juego y capacidad creativa. En la liga húngara incluso elevó sus números hasta 9,8 asistencias por encuentro, incluyendo un récord personal de 20 en una final.
La experiencia de Adam Somogyi en ACB antes de Bilbao Basket
Adam Somogyi ya sabe lo que es competir en ACB, donde ha tenido dos etapas que le han permitido adaptarse al baloncesto español. En la temporada 2023/24 disputó 26 partidos con el MoraBanc Andorra, mientras que posteriormente también sumó experiencia con el Río Breogán.
Desde la dirección deportiva del Surne Bilbao Basket destacan que puede aportar principalmente visión de juego, liderazgo y lectura del pick and roll tanto en ACB como en Europa. Según Rafa Pueyo, es un base con gran capacidad de pase, pero también con recursos para anotar en penetración y tiro, además de haber mejorado su lanzamiento exterior.
Dan Duscak, otro fichaje de futuro para Bilbao Basket
Otro movimiento que maneja el Surne Bilbao Basket es la posible llegada de Dan Duscak, base esloveno de 23 años procedente del Oviedo en Primera FEB. El jugador viene de firmar una temporada sólida con 7 puntos, 2,3 rebotes y 3,4 asistencias en unos 21 minutos por partido. La idea del club sería incorporarlo como tercer base en la rotación, completando así una posición clave tras la salida de Melwin Pantzar y apostando de nuevo por talento joven con proyección.