Era el jugador buscado y deseado por los despachos del Real Madrid que comandan Sergio Rodríguez y Martynas Pocius. Las posturas se fueron acercando con el paso de los días, sobre todo tras ver que no llegaban nuevas propuestas procedentes de la NBA. La entidad blanca que dirigirá Sergio Scariolo firma a un perfil necesario y lo une así como recambio de Usman Garuba, en lo que es el cuarto fichaje oficial tras las llegadas de Maledon, Krämer y Procida.

“Chuma Okeke es un excepcional atleta y un enorme defensor”

El nuevo fichaje del Real Madrid tuvo dos interesantes cursos en NCAA como integrante de los Tigers de Auburn hasta que llegó la rotura del ligamento cruzado anterior un 29 de marzo de 2019 durante el partido del Sweet 16 del March Madness ante North Carolina. Pese a la grave lesión, Chuma Okeke fue seleccionado pick 16 del Draft de la NBA de 2019, disputando 198 encuentros entre 2020 y 2025 repartidos por Orlando Magic, Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers.

💬 @chuma_okeke: "Jugar en el Real Madrid va a ser una experiencia muy emocionante".#WelcomeOkeke pic.twitter.com/BqeNAr5EnL — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 30, 2025

Will McLoughlin habló en 2019 de aquella elección, siendo una de las voces más reputadas del programa de baloncesto de Auburn situado en Alabama. Han pasado los años, las temporadas en la NBA, y ahora Chuma Okeke pone rumbo a lo que será su primera experiencia lejos de Estados Unidos, debutando con la camiseta del Real Madrid en Euroliga.

“Excepcional en la vertiente atlética, Chuma Okeke es un gran defensor, un gran tirador de 3 puntos y hace que sus compañeros de equipo sean mejores a su alrededor”, comentaba McLoughlin hace seis años. En su año freshman en Auburn promedió 7.5 puntos y 5.8 rebotes, para subir en su año sophomore hasta los 12 puntos y 6.8 rebotes, además de añadir 1.2 tapones y siete dobles-dobles.

También hizo mención a las debilidades del jugador por aquel entonces: “Debilidades: Yo diría que hay veces en las que es demasiado desinteresado. Hubo un tramo que lanzaba 5-6 tiros por partido. Con la capacidad de Okeke para anotar fácil, era un jugador que necesitaba tomar más de 10 tiros por partido. Tiene la capacidad de hacerse cargo de cualquier juego, pero hubo noches en las que no lo hizo”. Un aspecto del juego que le pasó factura durante la NBA, pero espera aparcar durante su primer año en el Real Madrid creando el juego interior junto a Garuba, Tavares y Bruno Fernando.

Chuma Okeke: “El Real Madrid es el mejor equipo de Euroliga”

El nuevo jugador del Real Madrid esperó la posible llamada de la NBA tras disputar nueve encuentros la pasada temporada (7 en 76ers y 2 en Cavs), siendo importante en los Westchester Knicks de la NBA G League con promedios de 16.7 puntos, 8.4 rebotes y cinco asistencias.

Antes de tomar la decisión de poner rumbo a la Euroliga, Okeke habló con Guerschon Yabusele -ambos coincidieron en Philadelphia- y las palabras del francés fueron importantes para la decisión final: “Hablé con Yabusele. Me dijo que el Real Madrid es una buena organización, la mejor en la Euroliga, y que me iba a encantar. Ya lo había escuchado antes de llegar aquí, he hablado con gente y me he informado”.