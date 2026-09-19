Cuatro jugadores ‘under radar’ llamados a sorprender en la Supercopa ACB

Todo está preparado en Badalona y en el Olímpic para levantar el telón de la temporada 2026-27 con el primer título oficial en juego. La Supercopa ACB abrirá una campaña marcada por los cambios y lo hará con dos duelos de máxima exigencia: Joventut Badalona se medirá a Baskonia, mientras que Valencia Basket, vigente campeón de la Liga Endesa, se enfrentará al Barça Basket. Dos semifinales que concentrarán todos los focos sobre sus grandes estrellas, aunque hay cuatro jugadores que llegan ‘under radar’ y pueden convertirse en protagonistas inesperados del primer gran torneo del curso.

Mario Saint-Supéry – Valencia Basket

Equipo 2025-26 : Gonzaga Bulldogs

: Gonzaga Bulldogs Posición : base

: base Stats temporada pasada: 8.6 puntos, 2.8 rebotes, 3.8 asistencias

“La Euroliga es la mejor liga después de la NBA”. Así de contundente se mostró Mario Saint-Supéry al explicar su regreso a la Liga Endesa y la oportunidad de disputar la máxima competición continental. El base español, a sus 20 años, vuelve a Europa después de una única temporada en la NCAA defendiendo los colores de los Bulldogs y lo hace con un contrato de cuatro temporadas con Valencia Basket, sin renunciar a la posibilidad de dar algún día el salto a la NBA.

Su objetivo inmediato pasa por convertirse en una pieza importante del sistema del vigente campeón de Liga Endesa y ganar peso en el proyecto de Xavi Albert. Su primera prueba llegará este sábado 19 de septiembre, con un duelo de máxima exigencia ante el Barça Basket en la Supercopa ACB.

Kenneth Faried – Kosner Baskonia

Equipo 2025-26 : Panathinaikos y Cangrejeros de Santurce

: Panathinaikos y Cangrejeros de Santurce Posición : ala-pívot

: ala-pívot Stats temporada pasada: 6.4 puntos, 5.5 rebotes en liga griega, 5.8 puntos y 4 rebotes en Euroliga, 14 puntos y 10.3 rebotes en Puerto Rico.

Elegido en el puesto 22 del Draft de la NBA de 2011, campeón del mundo con Estados Unidos en 2014 y con más de 500 partidos disputados en la NBA entre Denver Nuggets, Brooklyn Nets y Houston Rockets, inició en 2019 una nueva etapa lejos de Estados Unidos. Desde entonces, su carrera internacional le ha llevado por China, México, Puerto Rico e Italia, hasta recalar la pasada temporada en Panathinaikos, donde vivió su estreno en la máxima competición continental con unos promedios de 5,8 puntos y cuatro rebotes por partido.

Ahora, a sus 36 años, este ala-pívot de New Jersey y formado en Morehead State aterriza en Baskonia para convertirse en una pieza importante de la pintura de Galbiati. Su primer gran escenario llegará ya en la Supercopa de Badalona, donde buscará ser protagonista ante el Joventut.

Umoja Gibson – Barça Basket

Equipo 2025-26 : Cedevita

: Cedevita Posición : base

: base Stats temporada pasada: 15.9 puntos, 5 rebotes en Eurocup

Llamado a ejercer como relevo de Justin Robinson en la dirección del Barça Basket, el base de Waco aporta verticalidad, amenaza exterior y capacidad para generar juego al sistema de Sekulic. Umoja Gibson ya dejó buenas sensaciones en la Lliga Catalana, demostrando que puede ofrecer minutos de calidad y asumir protagonismo en un Barça completamente renovado.

El estadounidense llega después de una gran temporada en Cedevita Olimpija, donde destacó tanto en la ABA League como en competición europea, y afronta la Supercopa con la intención de convertirse desde el primer momento en una pieza importante de la rotación azulgrana.

Álex Reyes – ASISA Joventut

Equipo 2025-26: Manresa

Manresa Posición : escolta/alero

: escolta/alero Stats temporada pasada: 13.3. puntos y 5.2 rebotes en ACB

Es un perfil más que conocido y, por ello, colocarle la etiqueta de jugador ‘under radar’ puede resultar algo discutible. Sin embargo, el escolta afronta un nuevo desafío después de firmar dos grandes temporadas en Manresa y busca dar otro paso adelante en su carrera.

Ya se ha consolidado como uno de los grandes especialistas del triple en la Liga Endesa, y ahora quiere trasladar ese impacto a Joventut Badalona y convertirse en un elemento diferencial para la Penya. La pasada temporada alcanzó un 40% de acierto desde más allá del arco y, en Badalona, será uno de los nombres a seguir durante la Supercopa, junto a perfiles como Isaac Nogués, Eli John Ndiaye y el esperado regreso de Nico Laprovittola.