Verano de cambios en el Real Madrid de baloncesto tras una temporada 2024-25 que terminó con el título de la ACB bajo la dirección de Chus Mateo. Uno de los fichajes que no logró consolidarse en la plantilla fue despedido antes del desenlace de la campaña, debido a su escasa participación y falta de adaptación al equipo. Ahora, todo apunta a que volverá a probar suerte en la NBA, donde busca relanzar su carrera.

Dennis Smith Jr. buscará contrato con New York Knicks

El escolta estadounidense firmó con el Real Madrid el 20 de diciembre de 2024, tras su paso por la NBA G League. Sin embargo, su etapa en el club blanco fue breve y terminó el 18 de febrero, justo después de la Copa del Rey disputada en Gran Canaria. Su fichaje ya generaba dudas desde el inicio, y finalmente se saldó con apenas dos partidos en la Liga Endesa y dos en Euroliga, dejando más interrogantes que respuestas.

Seleccionado con el pick 9 del Draft de 2017, Dennis Smith Jr. podría estar ante una nueva oportunidad en la NBA con la pretemporada a punto de comenzar. Los New York Knicks, ahora bajo la dirección de Mike Brown, estarían interesados en incorporar al escolta, quien ya defendió los colores de la franquicia entre 2018 y 2021, disputando 58 partidos antes de ser traspasado a los Detroit Pistons en el intercambio que llevó a Derrick Rose a Nueva York.

El exjugador del Real Madrid participó durante el verano en minicampus de veteranos con los Dallas Mavericks y los Philadelphia 76ers, y recientemente hizo lo propio junto a Trae Young en los Atlanta Hawks. No obstante, todo indica que podrían ser los New York Knicks quienes finalmente le ofrezcan un contrato a Dennis Smith. De concretarse, el base formaría parte de un backcourt con gran potencial, aunque deberá ganarse su lugar durante las primeras semanas del training camp.

Ex del Real Madrid en busca de su vuelta a la NBA

New York Knicks tiene actualmente 17 de 21 plazas ocupadas, priorizando en estos momentos mantener veteranos como Landry Shamet, Malcolm Brogdon y Garrison Mathews en la nueva etapa que comanda Mike Brown, entrenador del año NBA del curso 2022-23; incluso podrían firmar al ala-pívot de París Mohamed Diawara con contrato estándar, tras su elección en el puesto 51 del reciente Draft, o quedarse con Alex Len y Trey Jemison.

A lo largo de su carrera en la NBA, Smith ha registrado promedios de 9,7 puntos, 4,2 asistencias y 1,2 robos por partido, con un 40,7 % de acierto en tiros de campo. Su última experiencia en la liga fue con los Brooklyn Nets en la temporada 2023-24, donde disputó 56 encuentros. Tras ello, tuvo un fugaz paso por el Real Madrid, que terminó prematuramente tras no encajar en el esquema del equipo. Su salida marcó el cierre de una etapa tan breve como desconcertante, convirtiéndose en uno de los fichajes más atípicos del club blanco en los últimos años.