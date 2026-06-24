La estrella de Joventut de Badalona con pie y medio en Italia para disputar la Euroliga

El plantel conformado en el último mercado de fichajes de Joventut de Badalona le ha llevado a la zona noble de la clasificación. Este año, la plantilla conformada por talentos como Ricky Rubio, Cameron Hunt, Ante Tomic, Simon Birgander… ha alcanzado, nada más y nada menos, que unas semifinales de Liga Endesa. Ahora tocará ver la confección del próximo curso.

Joventut de Badalona ante el reto de suplir en el mercado de fichajes a su estrella

La conexión base-pívot de Joventut de Badalona ha sido una fuente inagotable de ventajas. Contar en el plantel con talentos como Hakkanson y Ricky en la manija, con centers del talento y lectura de Birgander y Tomic es una delicia. Todo ello, con una superestrella NBA como es Jabari Parker completando el quinteto. A pesar de la calidad de todas estas piezas, el líder indiscutible en anotación este curso ha sido Cameron Hunt. No obstante, Joventut de Badalona tendrá que ver cómo le sustituye.

Virtus Bologna close to reaching an agreement with Cameron Hunt — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) June 24, 2026

Acorde a las informaciones del insider del mercado de fichajes Euroliga, Luca D’Alessandro, la estrella del Joventut está muy cerca de alcanzar un acuerdo con Virtus Bolonia. El escolta-alero del equipo verdinegro estaría muy cerca de cerrar los últimos flecos para sumarse a un combinado Euroleague que, además, está apostando por muchos perfiles fuera del radar.

Cameron Hunt ¿Un jugador Euroliga?

Por el momento Cameron Hunt no ha disputado nunca la Euroliga, ni de forma residual. Su techo actualmente ha sido la Basketball Champions League. Sin embargo, el jugador americano parece tener todo lo que se necesita para el máximo nivel. La estrella de Joventut de Badalona llegaría a la máxima competición europea en el mercado de fichajes después de demostrar ser capaz de generar puntos de la nada, pero también de entender el juego y anotar desde el sistema. Todo ello, siendo un excelente defensor. No es que lo haya demostrado en partidos de liga regular, es que tiene partidos de casi 30 puntos en playoffs.

Cameron Hunt es un jugador zurdo, muy agresivo en la penetración, con cierta tendencia a entrar antes que tirar. Sin embargo, se ha movido por encima del 40% en todas las competiciones, playoffs incluido, en las que ha participado este curso. El molde de jugador bien merece la oportunidad Euroliga. Un cuerpo de escolta, pero con fuerza y envergadura de un tres. Un perfil verdaderamente interesante en lo físico. Todo ello, con una capacidad de generación en bloqueo directo impropia de jugador de esta tipología.