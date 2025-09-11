El Baskonia ya ha arrancado la pretemporada con el proyecto renovado de Paolo Galbiati. El conjunto vasco, que tiene cinco partidos programados antes del inicio oficial en Euroliga, sigue con la puesta a punto y presentando a sus fichajes. Uno de los más polémicos, que su llegada generó dudas entre los aficionados, ha comparecido en rueda de prensa y ha sido tajante con su vida extradeportiva que le rodea en los últimos años.

Las críticas a Rodion Kurucs tras su fichaje por Baskonia

La contratación de Rodions Kurucs por Baskonia no pasó desapercibida para nadie y su fichaje generó un gran debate entre los seguidores baskonistas, incluso algunos manifestaron su rechazo al jugador y amenazaron con no renovar el abono. Los motivos fueron los antecedentes del jugador durante su etapa en la NBA: en 2019 fue arrestado por agredir a su pareja y en 2021 se declaró culpable de los hechos.

En su presentación oficial, Kurucs evitó entrar en detalle sobre aquel capítulo de su vida personal, aunque reconoció haber aprendido de la situación: “No quiero responder a preguntas sobre mi vida personal aquí. Eso es pasado, pero lo que sí puedo decir es que he madurado mucho”. Además, instó al periodista a quedar un día en privado para hablar de su vida fuera de la pista: “Podemos tomarnos un café un día y te lo explico”.

Rodion Kurucs y otras ofertas aparte de Baskonia

Rodion Kurucs llega a Baskonia como un jugador capaz de aportar versatilidad en varias posiciones exteriores, una faceta que ya demostró en su etapa en UCAM Murcia, donde fue uno de los referentes del equipo y llegó a promediar en ACB un total de 9,8 puntos, 5,8 rebotes y 12,2 créditos de valoración por partido.

Su rendimiento le abrió las puertas a varios clubes importantes europeos. De hecho, el jugador ha reconocido en su presentación con Baskonia que ha rechazado propuestas importantes durante este verano: “Tenía interés de varios equipos, pero el Baskonia fue el primero en mover ficha y pensé que era el momento ideal para sumarme a un proyecto ambicioso y con Euroliga”.

¿Cuándo jugará Rodion Kurucs con Baskonia?

Es una de las preguntas que más se repite entre los aficionados. Su debut con Baskonia todavía no se ha producido y se está retrasando por una lesión en la fascia plantar, que requirió intervención quirúrgica. Kurucs ha hablado en rueda de prensa sobre este tema, pero no ha desvelado la fecha exacta de su regreso: “Es un proceso largo. Estoy trabajando mucho con Óscar, el preparador físico, en piscina y ya empiezo a correr. El doctor dice que vamos muy bien, dentro del plan que establecimos después de la operación”.