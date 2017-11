Los mejores defensores de la liga Endesa (III)

Última entrega sobre los mejores defensores de la liga Endesa cargada de jóvenes talentos nacionales e intimidadores bajo aros. La seguridad bajo aros de Gladness o Varnado; el todoterreno Thompson; los jovenes perros de presa Alberto Díaz y Guillem Vives; y mucho más.

Gladness se eleva para hundir un balón en el aro (Foto: Luis Fernando Boo).

RETAbet Bilbao Basket: Mickell Gladness (2,11 m, 31 años)

Un intimidador animal bajo su aro. Esta temporada, los hombres de negro respiran tranquilos sintiéndose seguros al ver quién cubre sus espaldas. En menos de dos meses de competición, Gladness se ha ganado el respeto de sus rivales y la admiración del público con su increíble habilidad taponadora. Un jugador atlético que no permite tiros fáciles bajo su aro. Carles Durán tiene en el jugador americano a su referente defensivo, y Mickell no le defrauda: 7 puntos, 5,4 rebotes y 0,6 tapones por partido. Un jugador de físico animal capaz de disputarle los rebotes a todo aquel que ose ponerse en medio (1,4 rebotes ofensivos por partido).

Deon Thompson (ACB Photo)

San Pablo Burgos: Deon Thompson (2,03 m, 29 años)

Carne de Euroliga como cabeza del proyecto ACB del San Pablo Burgos. El equipo burgalés hizo un importante esfuerzo por firmar a Thompson y el americano esta demostrando el acierto con sus números: 12.5 puntos, 4,6 rebotes, 1,5 asistencias por partido. Pero Deon da ejemplo tanto en campo ofensivo como defensivo. En cada partido del Burgos, 1,5 tapones llevan su firma. Un jugador corto de centímetros para el puesto de pivot pero con unas dimensiones difíciles de mover en la zona. Un interior móvil con excelente movilidad de pies que sabe donde colocarse en defensa. Su corpulento físico y capacidad de salto le faculta para taponar a jugadores mucho más altos.

Varnado anota en el aro rival (Foto: Luis Fernando Boo).

Tecnyconta Zaragoza: Jarvis Varnado (2,06 m, 29 años)

En una plantilla marcada por la vocación ofensiva de sus interiores (Dragovic, De Jong, Suárez,…), era vital contar con alguien que se sacrificara atrás por los demás, y ese es Jarvis Varnado. El ex de los Heat se ha convertido en la muralla zaragozana en liga Endesa con 1,4 tapones por partido. Un seguro bajo aros (6 rebotes por partido) con una envergadura que le permite llegar a cualquier balón que se acerque. Mientras Dragovic y Suárez ametrallan desde fuera, Varnado protege la zona aragonesa. Pero no se puede dejar escapar a otro de los pilares defensivos de los de Jota Cuspinera: Sergi García (1,93 m, 20 años). El canterano se ha ganado el cariño del público y la admiración de sus compañeros desde su entrega y dedicación. Una “garrapata” difícil de eliminar para sus rivales. Y pese a que la cara visible del buen momento zaragozano se encuentre en Gary Neal, el éxito no hubiera sido posible sin la aportación de Sergi: 8,5 puntos, 3,1 rebotes, 3 asistencias y 1,4 robos por partido.

Alberto Díaz (ACB Photo/ Mariano Pozo)

Unicaja Málaga: Alberto Díaz (1,88 m, 23 años)

Junto a Jeffery Taylor, otro de los grandes ejemplos de stopper defensivo de la liga Endesa. Un jugador puro corazón verde. Alberto, formado desde niño en el club malagueño y con una graduación ACB en Fuenlabrada y Bilbao, a sus 23 años se ha convertido en uno de los pilares del esquema táctico de Joan Plaza. Un jugador muy difícil de superar en el uno por uno, con una habilidad sobrenatural para leer el juego contrario. Pese a no ser un jugador llamativo en cuanto a números (4 puntos, 1,7 rebotes, 2,3 asistencias y 1 robo por partido), Alberto es un jugador imprescindible en el conjunto malagueño. MVP de las finales de la Eurocup frente al Valencia Basket, con apenas 23 años Alberto se ha consagrado como líder defensivo del equipo. Mientras Nedovic y McCollum se centran en anotar, Alberto da estabilidad y defensa a la dirección. Ejemplo puro de corazón y entrega.

Rojas siempre intenso (Foto: Javier Bernal / ACBPHOTO)

Odiado por los rivales, amado por su gente. El alero dominicano, considerado uno de los jugadores más duros de la liga Endesa, nunca da un balón por perdido. Un jugador que realiza con orgullo el trabajo sucio del equipo. Marcado en ocasiones por su excesiva agresividad defensiva (3,4 faltas por partido), Rojas es el mayor ejemplo de guerrero luchador de los tercios murcianos. Si Kevin Tumba (2,06 m, 26 años) y sus 1,3 tapones por partido sellan el aro en la zona, Sadiel ejerce de escudo desde el triple.

Guillem Vives, marca jugada. (JM Casares)

Valencia Basket: Guillem Vives (1,92 m, 24 años)

Pese a su precocidad, el director de juego taronja ha demostrado estar capacitado para dirigir al equipo en Europa con precisión. Un base capaz de leer perfectamente los sistemas de juego rivales adelantándose a las jugadas (0,5 robos por partido). Si el conjunto de Txus Vidorreta se caracteriza por ser un ejemplo en defensa, Vives es la cabeza de ese sistema. La tripleta formada por el base catalán, Joan Sastre (2,01 m, 25 años) y Alberto Abalde (2,02 m, 21 años); conforman un muro defensivo para el presente y futuro del club valenciano y la selección española.

