El Barça Basket encara la nueva temporada con un proyecto renovado y ambicioso. Juan Carlos Navarro, general manager de la sección, aseguró estar satisfecho con el trabajo de verano, en el que se han incorporado jugadores como Juani Marcos, Myles Cale, Will Clyburn, Miles Norris y Toko Shengelia. El ex de Baskonia y Valencia Basket, que viene de disputar el Eurobasket con Georgia, ha explicado los problemas de salud que tanto han preocupado a los aficionados estos meses.

Shengelia tranquiliza al Barça Basket con su salud

Durante la preparación del Eurobasket, Tornike Shengelia vivió momentos delicados a causa de una arritmia cardiaca que incluso lo obligó a desplazarse a Barcelona para someterse a pruebas médicas. El contratiempo lo apartó de los entrenamientos durante más de dos semanas y generó preocupación tanto en su selección como en el Barça Basket.

Pese a esas dificultades, el capitán georgiano volvió a tiempo y acabó teniendo una actuación destacada con Georgia. El propio jugador, en una entrevista en Sport, ha transmitido tranquilidad al explicar lo ocurrido: “Fue solo en susto. Gracias a Dios ahora estoy bien, lo hemos visto en el Europeo. Seguí el protocolo, poco a poco fui aumentando mis minutos en los partidos, y ya en los últimos disputé los minutos habituales que suelo jugar. Me sentí bien y estoy bien”.

Shengelia: su papel en el Barça Basket y la relación con Joan Peñarroya

Tornike Shengelia aterriza en el Barça Basket como un refuerzo de lujo que ha de ser uno de los referentes del equipo tanto dentro como fuera de la pista. El georgiano es consciente de las expectativas y se muestra optimista con su rendimiento: “No hace falta que diga que soy un ganador, y como tal, yo quiero ganar. Estoy aquí para ayudar y servir, para poner al equipo en posición de conquistar títulos y dar todo lo posible también en el vestuario”.

El ala-pívot también quiso destacar el trabajo del técnico Joan Peñarroya durante el curso pasado, marcado por las lesiones: “Quiero dar mérito a Joan y al equipo por la competitividad que mostraron pese a las dificultades. La afición tiene que estar orgullosa: estuvieron a un paso de la Final Four y demostraron un carácter enorme”.

La relación de Shengelia con el Barça de fútbol

En su presentación como nuevo jugador del Barça Basket, el club recordó le dio la bienvenida con una imagen de cuando era joven con la camiseta del equipo de fútbol azulgrana. El georgiano ha reconocido que es seguidor desde hace años: “Veía mucha Premier League de pequeño, y cuando llegué a España con 14 años ya vi mucha liga española y desde el primer día fui un culé más animando al equipo de fútbol. Todo el mundo conoce al Barcelona, es un gran equipo”.