El mercado ACB se frota las manos con Dubai y Unicaja y Joventut esperan dos fichajes Euroliga

La irrupción del Dubai Basketball en la Euroliga no solo está revolucionando el mercado con grandes fichajes, sino también con una estrategia de futuro basada en captar jóvenes talentos y facilitar su crecimiento mediante cesiones a clubes de primer nivel. En ese escenario, varios equipos de la Liga Endesa están aprovechando esta fórmula para incorporar jugadores con gran proyección sin asumir un elevado coste.

Dubai Basketball deja cedido a Yannick Kraag en el Joventut Badalona

El Joventut Badalona podrá seguir contando con Yannick Kraag durante la próxima temporada después del acuerdo alcanzado con el Dubai Basketball. El conjunto emiratí ha abonado la cláusula de rescisión del alero neerlandés y le ha firmado un contrato por cuatro temporadas, aunque el jugador continuará este curso en la Penya en calidad de cedido. Se trata de una operación beneficiosa para todas las partes, que permitirá al internacional neerlandés continuar su progresión en Badalona.

Kraag, que ya acumula 142 partidos en la Liga Endesa, fue una pieza importante del Joventut Badalona la pasada campaña, especialmente en la Basketball Champions League, donde promedió 7,6 puntos, 5,5 rebotes y un 38 % de acierto en triples. Su continuidad supone un importante impulso para el conjunto verdinegro, que volverá a competir en Europa con el objetivo de seguir siendo protagonista tanto en la Liga Endesa como en la competición continental.

Unicaja ultima la cesión de Simonas Lukosius desde Dubai Basketball

Tal y como ha informado La Opinión de Málaga, el Unicaja está muy cerca de cerrar la incorporación del alero Simonas Lukosius, que llegará cedido también por el Dubai Basketball para la próxima temporada. El conjunto de los Emiratos adquirirá previamente los derechos del jugador antes de cederlo al club malagueño.

La operación forma parte de la estrategia del Dubai Basketball de desarrollar a varios de sus jugadores en clubes europeos antes de incorporarlos plenamente a su proyecto. En las últimas horas, el club emiratí ya ha oficializado movimientos similares, como el de Yannick Kraag, que continuará cedido en el Joventut, o el de Kevin Kokila, que jugará la próxima campaña en la Virtus Bolonia de Álex Mumbrú. Todo apunta a que Lukosius será el siguiente en seguir ese camino y reforzar la plantilla dirigida por Txus Vidorreta.

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