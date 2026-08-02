La revolución continúa: uno de los pocos supervivientes del Barça Basket, en la rampa de salida

La reconstrucción del Barça Basket es total y alcanza a todos los estamentos del club. Los cambios comenzaron en los despachos, continuaron en el banquillo con la llegada de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador y se han trasladado a una plantilla que poco o nada tendrá que ver con la de hace apenas unos meses. Sin embargo, la revolución podría no haber terminado, ya que el roster azulgrana aún podría sufrir alguna salida más inesperada.

Un superviviente no tiene asegurada su continuidad

Hace unos días cobró fuerza el rumor sobre una posible salida de Kevin Punter. Sin embargo, fue el propio escolta quien quiso tranquilizar a la afición azulgrana con un mensaje en X, dejando entrever que su continuidad en el proyecto del Barça Basket estaba prácticamente asegurada. No ocurre lo mismo con otro de los pocos supervivientes de la plantilla. Según informa 7 en Juego en X, uno de los jugadores que parecía tener garantizada su presencia tampoco tendría asegurado un sitio en el roster de la próxima temporada.

El jugador en cuestión es Juan Núñez, el joven base madrileño que estaba llamado a formar parte de la dirección de juego junto a Justin Robinson y Umoja Gibson. La entidad azulgrana todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro, pese a que el jugador tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027. Su etapa como azulgrana ha estado marcada por la irregularidad, problemas con el tiro exterior y lesiones, tres factores que han condicionado su rendimiento y que obligarán al club a valorar su situación en los próximos días.

Juan Núñez llegó al Barça Basket el 25 de julio de 2024 después de completar una gran etapa en el Ratiopharm Ulm y ser elegido en el puesto 36 del Draft de la NBA. Sin embargo, el que fuera canterano cel Real Madrid, ha creado un paso por el conjunto azulgrana que no ha cumplido, por ahora, con las expectativas generadas. La pasada temporada apenas pudo disputar 12 encuentros, condicionado por una grave lesión de rodilla que frenó su adaptación y limitó su impacto en el equipo.

Barça Basket en busca de un interior

A la espera de resolver el futuro de Juan Núñez —para lo que será determinante la opinión de Aleksander Sekulic y su forma de plantear el engranaje—, el Barça Basket continúa rastreando el mercado en busca de un nuevo jugador interior. El club ya ha incorporado a Olivier Nkamhoua, Tosan Evbuomwan, Josh Nebo y Olek Balcerowski, mientras que Tornike Shengelia sigue formando parte, por el momento, de la plantilla azulgrana para la temporada 2026-27.