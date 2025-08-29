La pasada campaña del Real Madrid Baloncesto tuvo un broche final excelso conquistando el título liguero. Sin embargo, el rendimiento del equipo no ha cumplido con las expectativas, no hay mayor prueba de ello que la reestructuración que se ha llevado a cabo dentro de la entidad. Sergio Rodríguez y Sergio Scariolo han sido los dos nombres más mediáticos, pero hay más caras nuevas.

Un profesional NBA en la estructura del Real Madrid Baloncesto

Sergio Rodríguez desempeñará la dirección deportiva del Real Madrid Baloncesto. Junto a él ha incorporado varias figuras, pero una de las más destacadas es Martynas Pocius. El actual director de scouting del club blanco también será el asistente del ‘Chacho’ en labores de director deportivo. El que fuera exjugador del propio conjunto madridista tiene una trayectoria impecable en los despachos.

Congratulations to the Denver Nuggets' Martynas Pocius and Tomas Balčėtis on becoming NBA champions! 🏆🇱🇹 pic.twitter.com/wX7Uot1807 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 13, 2023

Martynas Pocius fue un jugador que, sin ninguna duda, dejó un recuerdo magnífico entre la afición del Real Madrid Baloncesto. Su calidad sobre la pista parece no ser muy diferente de la que tiene en los despachos. El actual profesional de scouting ha tenido una trayectoria reseñable en Denver Nuggets, logrando el campeonato en 2023. Allí fue un nombre destacado en la exploración de talento.

Otras caras nuevas del Real Madrid para la 25/26

Otra de las acciones realizadas por Sergio Rodríguez en conveniencia con otras estancias elevadas de la estructura del Real Madrid han sido la de la conformación del Staff. Al margen de Sergio Scariolo y su mano derecha, Luis Guil, ha sumado otros nombres interesantes. Dos de los más mediáticos han sido David Jimeno y Piti Hurtado. El primero es uno de los grandes talentos del baloncesto formativo, proveniente, además, de Joventut de Badalona. Por otro lado, el afamado comentarista, sumará sus destrezas en el ámbito del scouting.

🏀 David Jimeno deixa el planter de la Penya després de 10 anys



⚪️ S’incorporarà a l’staff tècnic d’Scariolo al Real Madrid



©️ El seu substitut com a director del planter serà Pau Ribas pic.twitter.com/1qlYzjgCjP — Esports BDN Comunicació (@Esports_bdncom) July 21, 2025

Staff del Real Madrid Baloncesto