El Real Madrid afronta cada verano decisiones clave en el mercado que van mucho más allá de fichajes o salidas de jugadores, ya que la elección del entrenador se convierte en una pieza central del proyecto. Sin embargo, no todas las secciones responden con la misma lógica ni con el mismo ritmo a la hora de tomar este tipo de decisiones, y las dinámicas internas varían en función de múltiples factores.

El Real Madrid de fútbol paga caro no ganar títulos

Las destituciones de Xabi Alonso y de Álvaro Arbeloa en la sección de fútbol del Real Madrid vuelven a dejar la misma lectura de fondo: en el club blanco, si no hay victorias y títulos, el proyecto no sobrevive. Ni el prestigio como exjugadores ni la confianza inicial como técnicos han sido suficientes para sostener procesos que se han quedado sin resultados en poco tiempo.

En ese escenario aparece de nuevo el nombre de José Mourinho, símbolo de una etapa más áspera en el Santiago Bernabéu, pero también asociada a la exigencia y a la búsqueda constante de títulos. El relevo con el técnico portugués refuerza la sensación de un Real Madrid que oscila entre proyectos de largo plazo que no resisten la presión y el retorno a entrenadores de perfil más inmediato, donde el único margen de continuidad lo marca ganar.

El Real Madrid mantendrá a Scariolo en el banquillo

En la sección de baloncesto, sin embargo, la lógica no ha sido la misma que en el fútbol. A pesar de una temporada en blanco y de haber dejado escapar varios títulos importantes, el Real Madrid ha decidido mantener a Sergio Scariolo en el banquillo. El movimiento, avalado por la dirección del club tras la reelección de Florentino Pérez, rompe con la habitual política de cambios inmediatos cuando no llegan los trofeos.

El mensaje es claro: habrá continuidad para el técnico italiano, al menos durante una temporada más, pese a los malos resultados. Una decisión que contrasta con la dureza habitual del club en otras secciones y que deja a Scariolo ante el reto de reconstruir un equipo obligado a volver a competir por todo, aunque parta de un año sin títulos y con la presión intacta.

La continuidad de Scariolo y el papel del presidente

La continuidad de Sergio Scariolo encaja dentro de una serie de “indultos” que han existido en el Real Madrid en distintas etapas, pero casi siempre con una explicación de fondo. No se trata solo de resultados, sino de la confianza real del club en el proyecto y, sobre todo, de la percepción de que el entrenador encaja en la idea del presidente. En este caso, el respaldo directo de Florentino Pérez ha sido determinante para sostener una apuesta que, en otro contexto, habría terminado en cambio inmediato.

Esa confianza no ha sido igual para todos. Técnicos como Xabi Alonso u otros entrenadores que no lograron títulos no contaron con ese margen de protección y acabaron fuera con rapidez cuando los resultados no acompañaron. Con Scariolo, en cambio, la situación es distinta: no solo se le evalúa por la temporada en blanco, sino como una apuesta personal del presidente, lo que explica que sobreviva donde otros no tuvieron continuidad.

Los “indultos” en el Real Madrid de baloncesto