¡En el peor momento posible! El Real Madrid se encuentra con su némesis

El Real Madrid Baloncesto vive su peor momento de la etapa Pedro Martínez. La pretemporada comenzó con tropiezo, pero posteriormente el equipo fue un rodillo. La Supercopa Euroliga fue el gran éxito del inicio de curso, pero las cosas comenzaron a torcerse. En Liga Endesa ACB se llevaron el triunfo por la mínima y en Europa pleno de derrotas.

El Real Madrid Baloncesto se encuentra con la horma de su zapato

El equipo de Pedro Martínez atraviesa un momento que nada tiene que ver con el que vivieron en la fase preparatoria. El Real Madrid Baloncesto demostró poder imponer su ritmo a equipos de ritmo bajo como Unicaja de Málaga y La Laguna Tenerife. Sin embargo, en el arranque de competición oficial han visto como varios equipos evitaban sus puntos en transición y la selección de tiros en estático no viene siendo buena.

El conjunto madridista viene sufriendo en los últimos encuentros para construir juego en cinco contra cinco. De hecho, incluso en ACB, donde lograron el triunfo, está en la zona media-baja en rating ofensivo. Su siguiente rival, Obradoiro, es uno de los conjuntos que jugó a menos posesiones en su arranque de Liga Endesa ACB. Por ello, puede ser un partido verdaderamente complejo para el Real Madrid Baloncesto.

Otros problemas de Pedro Martínez

Ya sea por una mala selcción de tiros que deriva en peores transiciones defensivas o en sí por problemas para la defensa de patrones, la realidad es que el Real Madrid Baloncesto es un equipo con carencias defensivas importantes. Los madridistas han encajado, sobre todo en competición europea, una gran cantidad de puntos por partido. Obradoiro no es un conjunto de anotación frenética, pero sí que puede aprovechar bien sus opciones en el duelo de Liga Endesa ACB.

Obradoiro es un equipo que tratará de frenar el encuentro. Sin embargo, los gallegos son un conjunto que ha demostrado tener capacidad para aprovechar bien cada posesión. La muestra es pequeña, pero su rating ofensivo en el primer choque fue positivo. Malos ataques del Real Madrid Baloncesto fuera de su ritmo pueden ser claves para mantener esa eficiencia en ataque. Habrá que ver por quién se decanta la balanza en Liga Endesa ACB.