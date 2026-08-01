Perlas de Pretemporada: 5 jugadores jóvenes que darán el salto en ACB

A menos de dos meses para el inicio oficial de la Liga Endesa, previsto para los días 26 y 27 de septiembre, con la Supercopa Endesa de Badalona como aperitivo, los clubes continúan dando forma a sus plantillas. Más allá de los grandes nombres, una de las principales incógnitas será descubrir qué jóvenes talentos logran irrumpir con fuerza y consolidarse como protagonistas de la competición a lo largo de la temporada.

Los 5 jóvenes a seguir en Liga Endesa

5 Owen Aquino – MoraBanc Andorra

Fue uno de los primeros movimientos oficiales del verano y afrontará su estreno como profesional en el MoraBanc Andorra, donde aspira a convertirse en una pieza importante dentro del sistema de Tabak. Formado en la cantera del Real Madrid, el alero madrileño pone fin a su etapa en la NCAA tras pasar por universidades como Liberty Flames y High Point. Precisamente con los Panthers firmó su mejor temporada, con unos promedios de 9,3 puntos y 5,8 rebotes por partido. Su versatilidad para desempeñar diferentes funciones en la pista apunta a ser uno de los grandes argumentos para ganarse un papel relevante en el conjunto del Principado.

4 Rafa Villar – Kid&Us Manresa

Tras formarse en la cantera del Barça Basket, el base catalán apostó el pasado verano por unirse al Baskonia, aunque su experiencia en el sistema de Paolo Galbiati no terminó de ofrecer el protagonismo esperado. Ahora, a sus 21 años, inicia una nueva etapa en el Kid&Us Manresa con el objetivo de recuperar las sensaciones que mostró durante su brillante paso por Lleida y continuar con su progresión. Compartirá la dirección de juego con Hugo Benítez y Ferran Bassas, mientras que Colby Jones aportará apoyo desde el perímetro, en un contexto que puede favorecer el crecimiento de uno de los bases nacionales con mayor proyección.

3 Stefan Joksimovic – Kosner Baskonia

El escolta esloveno ha optado por continuar su desarrollo en Europa y ha rechazado el salto a la NCAA, una decisión poco habitual entre los grandes talentos de su generación. Tras brillar con Eslovenia en el EuroBasket U18, donde firmó unos promedios de 21 puntos, 5,8 rebotes y 3,5 asistencias, afronta el reto de hacerse un hueco en la rotación del primer equipo del Baskonia. Después de destacar en el conjunto júnior azulgrana y en el Adidas Next Generation Tournament, Joksimovic aspira a consolidarse en el backcourt vitoriano y convertirse en uno de los jóvenes con mayor impacto de la próxima Liga Endesa.

2 Adrià Rodríguez – ILERNA Lleida

Tras completar una temporada en los Cougars de Washington State, el base barcelonés regresó a España para incorporarse al Lleida en el tramo final del pasado curso. Ahora, con una pretemporada completa por delante, parte como una de las piezas llamadas a liderar la dirección de juego del equipo de Gerard Encuentra. En los diez partidos que disputó con el conjunto del Segre promedió 3,5 puntos, 2 rebotes y 1,8 asistencias, dejando destellos de su capacidad para contribuir en múltiples facetas del juego y confirmando que puede asumir un papel mucho más relevante durante la temporada 2026-27.

1 Mohamed Dabone – Barça Basket

El pívot cadete del Barça Basket ya cuenta con la nacionalidad española, un paso que abre la puerta a que Aleksander Sekulic pueda contar con él en dinámica del primer equipo cuando lo considere oportuno. Considerado una de las grandes joyas de la cantera azulgrana, el joven interior está llamado a tener un papel relevante en la estructura del club y podría irrumpir como una de las grandes sorpresas de la temporada. Su presencia en la rotación interior, junto a nombres como Balcerowski y Nebo, refleja la apuesta del Barça por un talento generacional que busca acelerar su crecimiento al máximo nivel.