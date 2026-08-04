Uno de los pesos pesados del Barça Basket los últimos años se desquita: “No les importaba demasiado ganar títulos”

La temporada del Barça Basket volvió a ser una decepción en lo que a títulos se refiere. El verano ha llevado a la entidad a realizar cambios estructurales. En esta labor jugadores con salarios altos o ascendencia en el conjunto han dicho adiós. Jan Vesely, Will Clyburn, Tomas Satoransky, Toko Shengelia… ya han partido.

Muy crítico con la gestión del Barça Basket

Uno de los jugadores qué más ascendencia tenía en el Barça Basket era Tomas Satoransky. Su trayectoria como culé, además en dos etapas, le situaba como un bastión del vestuario. Además, tenía una química especial con Xavi Pascual. El base checo ha hablado para Eurohoops y ha sido verdaderamente crítico con su última etapa de blaugrana: “En las últimas 2 temporadas en el Barcelona no logramos ningún éxito. La razón fueron los problemas económicos y los fallos de la directiva”.

𝐓𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐚𝐧𝐬𝐤𝐲 acaba la seva segona etapa al Barça.



Moltes gràcies i molta sort en el futur, Tomas 💙❤ pic.twitter.com/QhQwKVrabW — Barça Basket (@FCBbasket) June 30, 2026

Tomas Satoransky no se ha mordido la lengua para abordar los problemas del Barça Basket en las últimas campañas. En este sentido, ha arremetido principalmente con las decisiones de la directiva: “Su visión del baloncesto fue una gran decepción para mí. No les importaba demasiado ganar títulos“. Una línea muy similar a la de las declaraciones del que fuera su técnico Xavi Pascual.

Tomas Satoransky no se muerde la lengua contra “la directiva de fútbol”

Una de las críticas más fuertes que Tomas Satoransky esboza contra la directiva del Barça Basket va implícita. El checo llega a articular “directiva de fútbol” en declaraciones con críticas más explícitas: “El Barça fue una gran decepción por la actitud que los directivos de fútbol adoptaron hacia el baloncesto (…) era evidente que ganar en baloncesto no les importaba mucho”.

La emoción de Tomas Satoransky tras ser sustituido en los últimos minutos del último partido en el Palau Blaugrana ❤️#PlayoffLigaEndesa | @satoransky | @FCBbasket pic.twitter.com/cXkCrubUKE — Liga Endesa (@ACBCOM) June 26, 2026

Más allá de comentarios genéricos, Tomas Satoransky tocó varios problemas muy concretos de este Barça Basket: “fichamos a siete jugadores mayores de 34 años; creo que es admirable que llegáramos a la final”. También quiso mencionar la mala gestión de los problemas físicos, sobre todo sus recurrentes dolores de espalda: “Tuve muchos problemas de espalda, me había esforzado demasiado (…) hubo un periodo en el que jugué 30 minutos por partido en la Euroliga, el cuerpo estaba completamente destrozado”.