El Barça Basket se encuentra en una situación verdaderamente comprometida. Los resultados ya no iban por buen camino, pero la jornada doble de Euroliga ha sido devastadora. La Liga Endesa ACB tampoco espera por nadie y los azulgranas están actualmente del top4. En frente tendrán un peligroso Bilbao Basket con dos jugadores muy entonados.

El Barça Basket sin perfiles para hacer frente a un duelo clave en Liga Endesa ACB

Los rivales del Barça Basket por el top4 en Liga Endesa ACB, UCAM Murcia y Baskonia, se miden a Granada y Gran Canaria, dos equipos en situaciones peliagudas. Por ello, la derrota frente a Bilbao Basket pordría ser una hecatombe realmente importante. Los biblainos están haciendo un gran curso y, actualmente Melwin Pantzar y Jaworski hacen las delicias de su afición. Podrían ser un dolor de cabeza para un Xavi Pascual sin recursos.

JUSTIN JAWORSKI…

✅ Batió el récord de anotación de un jugador de Surne @bilbaobasket

✅ Estableció la mejor marca anotadora de la #LigaEndesa 2025-26



Y solo le faltaba una cosa para completar la Jornada 23: ¡Ser el MÁXIMO ANOTADOR ENDESA con los 3⃣6⃣ PUNTOS que anotó!



|… pic.twitter.com/PSUxJrGzgq — Liga Endesa (@ACBCOM) March 23, 2026

Si la plantilla del eterno rival del Barça Basket, el Real Madrid, tiene en su roster numerosos jugadores potentes en defensa: Feliz, Campazzo, Abalde, Kramer… La realidad en el FC Barcelona es bien distinta. Actualmente, en el perímetro el único especialista es Myles Cale. La lesión de Satoransky, otro de los expertos en esas lindes, deja el plantel realmente cojo. Un base potente como Melwin Pantzar y un tirador de inspiración como Jaworski, tendrán delante perfiles como Punter, Marcos o Brizuela.

¿Cómo planteará Xavi Pascual el partido?

Sin Satoransky habrá que ver cómo plantea el Barça Basket el encuentro. Juan Núñez disputó sus primeros minutos, pero seguramente querrán mantener una carga progresiva. El próximo encuentro Euroliga es a vida o muerte, pero no deja de ser el viernes, por lo que habrá cierto margen para el descanso. El desgaste subiendo balón de jugadores que luego tienen que ser determinantes para anotar, como Brizuela o Punter, es uno de los quebraderos de cabeza del técnico para el choque de Liga Endesa ACB frente a Bilbao Basket.

Demà, nou partit important davant Bilbao Basket. pic.twitter.com/bYHPmrO2cb — Barça Basket (@FCBbasket) April 11, 2026

Jaume Ponsarnau es un técnico especialista en adaptarse al rival. Mientras que hay entrenadores como Pedro Martínez que mantienen un estilo más marcado, al entrenador de Bilbao Basket le gusta ser intervencionista en función del contexto. En este sentido, seguro que querrá explotar las dificultades que vive este Barça Basket. Posiblemente no será extraño ver alguna defensa presionante toda pista o tratar de exigir defensivamente a los Punter, Brizuela, etc.