Real Madrid y BAXI Manresa se verán las caras este fin de semana en ACB. Los blancos, que llegan al choque después de caer contra Maccabi Tel Aviv en Euroliga, están octavos en la clasificación con un balance positivo de 2-1. Por su parte, el cuadro manresano va por abajo en la tabla, concretamente en la decimoquinta posición con un registro negativo de 1-2.

¿Cuándo es el Real Madrid vs Baxi Manresa de Liga Endesa de baloncesto?

El Real Madrid se medirá este domingo 26 de octubre al BAXI Manresa en el Movistar Arena a las 19:00 horas. El encuentro, correspondiente a la cuarta jornada de la ACB, enfrentará al conjunto de Scariolo, que buscará su tercer triunfo consecutivo, y a los manresanos, que querrán reaccionar de la última derrota frente a Gran Canaria.

¿Dónde ver el Madrid – Manresa ACB?

El choque entre Real Madrid y Baxi Manresa podrá seguirse en directo a través de DAZN, plataforma que emite todos los partidos de la Liga Endesa 2025/26. Además, el duelo estará disponible en streaming para quienes prefieran verlo desde dispositivos móviles, tabletas o televisores inteligentes. Los aficionados podrán conectarse unos minutos antes de las 19:00 horas para disfrutar de la previa y los análisis del choque desde el Movistar Arena.

Plantilla Real Madrid Baloncesto ACB

BASES: Facu Campazzo, Theo Maledon, Andrés Feliz, ,

ESCOLTAS: Sergio Llull

ALEROS: David Kramer, Alberto Abalde, Gabriele Procida, Mario Hezonja, Gabriel Deck, Gunars Grinvalds

ALA-PÍVOTS: Chuma Okeke, Izan Almansa, Usman Garuba, Trey Lyles

PÍVOTS: Bruno Fernando, Edy Tavares

Plantilla Baxi Manresa ACB baloncesto

BASES: Hugo Benítez, Retin Obasohan, Dani Pérez

ESCOLTAS: Max Gaspà, Alfonso Plummer

ALEROS: Álex Reyes, Agustín Ubal, Gustav Knudsen

ALA-PÍVOTS: Marcis Steinbergs, Louis Olinde

PÍVOTS: Grant Golden, Archange Izaw Bolavie, Kaodirichi Akobundu