El Real Madrid suma una victoria sólida ante el Hiopos Lleida (95-78) en el Movistar Arena para reforzar su liderato en la Liga Endesa. Tras un primer cuarto igualado, el conjunto blanco rompió el partido con un espectacular segundo parcial que dejó el encuentro muy encarrilado antes del descanso. A partir de ahí, los de Sergio Scariolo controlaron el ritmo del choque y administraron la ventaja hasta el final para firmar un nuevo triunfo en la competición. Uno de los nombres propios manda mensaje al entrenador respecto a su rol.

El partido clave de Chuma Okeke con el Real Madrid en ACB

Chuma Okeke ha firmado uno de sus partidos más completos con la camiseta del Real Madrid desde su fichaje en verano, destacando especialmente por su acierto desde el perímetro. El ala-pívot aportó 14 puntos con un notable 4/6 en triples, mostrando esa capacidad de tiro exterior que el equipo le pide para abrir el campo. Además, sumó 9 rebotes y terminó con 20 de valoración, quedándose muy cerca del doble-doble.

Más allá de la anotación, Okeke tuvo presencia en varias facetas del juego. Fue sólido en el rebote, ayudó a mantener el ritmo ofensivo del equipo y aprovechó los minutos que le dio Sergio Scariolo para demostrar su utilidad en la rotación.

Las mejoras que pueden hacer que Chuma Okeke gane más minutos en el Real Madrid

El partido de Chuma Okeke puede servir como un mensaje a Sergio Scariolo de cara a los próximos compromisos. Durante buena parte de la temporada, el ala-pívot ha sido uno de los descartes habituales entre los extracomunitarios, pero cuando ha tenido minutos ha respondido con energía desde el banquillo. Su actuación ante el Hiopos Lleida refuerza la idea de que puede aportar más en la rotación del Real Madrid.

Si se comparan sus números con etapas anteriores de su carrera, se ve a un jugador que siempre ha tenido herramientas interesantes, aunque con cierta irregularidad. En la NBA con Orlando se movió entre los 7 y 8 puntos de media, con porcentajes de triple cercanos al 30-35%, mientras que en la G League llegó a explotar con 16,7 puntos, 8,3 rebotes y casi 5 asistencias. En el Real Madrid, de momento, promedia 6,5 puntos y 3,5 rebotes en menos de 19 minutos, cifras correctas que pueden crecer si gana continuidad.

Para consolidarse en la rotación, debe mejorar sobre todo la constancia en el tiro exterior y su lectura ofensiva, aspectos que pueden convertirlo en un ala-pívot mucho más completo dentro del equipo de Scariolo.