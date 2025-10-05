La ACB ha abierto el telón por todo lo alto con una primera jornada frenética y con partidos igualados de mucho nivel. Aunque las plantillas están prácticamente cerradas a falta de detalles, las direcciones deportivas ultiman el mercado en busca de refuerzos que eleven el nivel de los equipos o sustituyan a jugadores que han sufrido contratiempos típicos a inicios de temporada como las lesiones.

El Barça Basket sufre otra lesión clave y no fichará

El Barça Basket ha sufrido esta semana muchas complicaciones en el perímetro tras las lesiones de Juan Núñez y Nico Laprovittola, que obligan a Joan Peñarroya a replantear minutos y roles. Kevin Punter y Darío Brizuela tomarán ahora las riendas del juego exterior, mientras que Juani Marcos, hasta ahora un jugador secundario, ganará protagonismo en las próximas jornadas para reforzar la rotación.

A pesar de estos contratiempos, el club azulgrana ha confirmado que no acudirá al mercado de fichajes para cubrir las bajas, confiando en que la plantilla actual, combinada con la experiencia de Punter y Brizuela y la juventud de Marcos, pueda afrontar los próximos compromisos sin necesidad de incorporaciones.

San Pablo Burgos se refuerza con Sergi García

El San Pablo Burgos ha anunciado la incorporación del base mallorquín Sergi García como refuerzo temporal para los meses de octubre y noviembre, en una temporada especial con el regreso del equipo a la élite. El jugador llega tras completar la pretemporada con el Real Madrid y se incorpora para reforzar la dirección del juego ante la baja de Pablo Almazán y la limitada disponibilidad de Raul Neto.

Con más de diez años en la élite y 237 partidos en la máxima categoría, Sergi García aporta experiencia y versatilidad, habiendo pasado por equipos como Casademont Zaragoza, Valencia Basket, BAXI Manresa, Baskonia, MoraBanc Andorra, Gran Canaria, Río Breogán y Coviran Granada. Además, cuenta con experiencia internacional tras su etapa en el Rasta Vechta alemán y mantiene un vínculo con el baloncesto burgalés a través de su hermano Marc, que jugó en el San Pablo Burgos en la campaña 2019/20.

Sander Hollanders nuevo jugador de Bàsquet Girona

Sander Hollanders se une al Bàsquet Girona como refuerzo temporal para los próximos dos meses, con opción de permanecer hasta final de temporada. El escolta neerlandés, de 1,95 metros, llega desde el Spirou Basket de Bélgica, donde destacó tanto en la liga nacional como en la FIBA Europe Cup, y aportará experiencia y capacidad anotadora al equipo catalán.