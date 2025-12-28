Los clubes buscan fichajes como regalo de Navidad, con el objetivo de reforzar sus plantillas de cara a la segunda parte de la temporada. Equipos como el Barça Basket, que afrontan calendarios muy exigentes con tres competiciones, se muestran especialmente activos en el mercado y siguen de cerca la situación de varios jugadores que podrían incorporarse próximamente.

Barça Basket atento a Tyrique Jones y Partizan de Belgrado

El caos que vive el Partizan Belgrado está generando oportunidades en el mercado de la Euroliga, y varios clubes siguen de cerca a los jugadores que podrían abandonar el club en los próximos días. El Barça Basket es uno de ellos, vigilando especialmente la situación de Tyrique Jones, que ha sido ofrecido como opción ante su delicada situación en Serbia.

Sin embargo, Olympiacos parece estar cerca de cerrar el fichaje de Jones para reforzar su juego interior tras la baja de Moustapha Fall. Con experiencia en la Euroliga desde 2023 y recorrido por equipos como Anadolu Efes y Hapoel Tel Aviv, el estadounidense promedia esta temporada 10,8 puntos y 6,1 rebotes, convirtiéndose en uno de los jugadores más codiciados por varios clubes europeos.

Markquis Nowell suena para reforzar la dirección de juego de San Pablo Burgos

San Pablo Burgos busca reforzar su plantilla ante la complicada situación que atraviesa en la Liga Endesa, con doce derrotas consecutivas que ponen en riesgo su permanencia en la máxima categoría del baloncesto español. Porfi Fisac ha centrado sus esfuerzos en incorporar un base que aporte dirección y ritmo al equipo, y el elegido podría ser Markquis Nowell, al que Baskonia busca dar salida.

El base estadounidense, formado en Kansas State y con experiencia en la NBA G League, podría llegar en calidad de cedido. Nowell ha mostrado buenas cifras tanto en ACB como en Euroliga, y su llegada permitiría a San Pablo Burgos contar con un nuevo playmaker para luchar por recuperar victorias y mantener al equipo en la máxima categoría.

Lester Quiñones: un peligro desde el perímetro para el Real Madrid

Por último, el Real Madrid también sigue de cerca el mercado de la NBA G League en busca de un escolta capaz de aportar anotación y versatilidad. Entre los nombres que suenan destaca Lester Quiñones, formado en los Memphis Tigers y con experiencia en la NBA, cuyo perfil encaja con las necesidades del equipo blanco, aunque su prioridad sigue siendo consolidarse en Estados Unidos.