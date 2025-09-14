El Real Madrid continúa su pretemporada con una sólida victoria sobre el Casademont Zaragoza por 94-64 en Segovia. Bajo la dirección de Sergio Scariolo, que se estrenaba en el banquillo tras la eliminación en el Eurobasket, el equipo mostró muy intenso en defensa y con un gran acierto en el tiro, con Campazzo, Okeke, Andrés Feliz y Theo Maledon como principales protagonistas, consolidando su buen arranque de preparación antes del inicio de la temporada.

Scariolo pone el foco en la mejoría del Real Madrid

Sergio Scariolo valoró de forma positiva la actuación del Real Madrid en su primer partido de pretemporada en el banquillo, destacando la entrega y la intensidad del equipo, pero también subrayó las áreas a mejorar: “La colaboración y la comunicación es muy floja. Podemos hacer mucho más como equipo”.

El técnico italiano insistió en la importancia de equilibrar la condición física y el conocimiento de los conceptos tácticos, recordando que algunos jugadores llevan apenas dos semanas y otros acaban de incorporarse: “Estamos todavía con poca homogeneidad física y técnico-táctica, pero la actitud está ahí, hay muy buena disposición”.

Okeke y Maledon impresionan en el Real Madrid de Scariolo

Chuma Okeke brilló en la victoria del Real Madrid ante el Casademont Zaragoza, siendo uno de los más destacados del encuentro. El alero estadounidense sumó 16 puntos con un 4 de 5 en triples, aportando energía y acierto desde el perímetro, mostrándose muy adaptado al conjunto madridista y al baloncesto europeo.

👏 Primera canasta en juego de @Theo_Maledon con nuestra camiseta 👏 pic.twitter.com/c7MfcuCDu3 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 13, 2025

Otro de los mejores del encuentro fue Théo Maledon, en su debut como madridista. El base francés fue de menos a más y terminó dejando buenas sensaciones con 11 puntos y 6 asistencias. El joven director de juego mostró su capacidad para involucrar al resto del equipo y aportar dirección en la cancha, destacando por su movilidad y lectura del juego.

Ambas actuaciones no pasaron desapercibido y Scariolo se mostró satisfecho con ellos en el banquillo y Facundo Campazzo elogió el rendimiento de ambos ante los medios de comunicación: “Los fichajes suman mucho para el equipo. Le van a dar un salto de calidad. Se les ve con ganas de ganar cosas importantes. Vestir esta camiseta conlleva una responsabilidad y desde el primer minuto lo saben”.

Pretemporada Real Madrid 2025-26

Al Real Madrid todavía le queda un último compromiso de pretemporada antes de la Supercopa: el Torneo Encestaría, que se disputará los días 19 y 20 de septiembre en Pontevedra. En semifinales se enfrentará al Valencia Basket, mientras que en la final o partido por el tercer puesto podría medirse a Baskonia o al Río Breogán, en un ensayo clave para afinar detalles de cara al inicio oficial de la temporada.