Sekulic perfila su cuerpo técnico en el Barça Basket con los primeros nombres confirmados

La reconstrucción del Barça Basket es total y afecta a todos los niveles de la sección. La llegada de Xevi Pujol a la dirección técnica, la profunda renovación de la plantilla y el fichaje de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador dibujan un proyecto completamente distinto al de hace apenas unos meses cuando estaban al frente nombres como Juan Carlos Navarro o Xavi Pascual.

Los elegidos por Sekulic para su aventura en el Barça Basket

El técnico esloveno, que será presentado oficialmente en las próximas horas —tras la tradicional firma del contrato en el despacho presidencial de Joan Laporta—, aterriza en el Barça Basket con un cuerpo técnico completamente renovado después de la salida de casi todo el staff anterior. De momento, ya han trascendido tres de los nombres que acompañarán a Sekulic en esta nueva etapa, según han avanzado los periodistas Ernest Macià y Xavi Ballesteros.

𝗔𝗹𝗲𝗸𝘀𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗦𝗲𝗸𝘂𝗹𝗶𝗰́, 𝗻𝗼𝘂 𝗹𝗶́𝗱𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲𝘁𝗮 𝗯𝗹𝗮𝘂𝗴𝗿𝗮𝗻𝗮. 𝗕𝗲𝗻𝘃𝗶𝗻𝗴𝘂𝘁! 💙❤️ pic.twitter.com/UDswLQavcM — Barça Basket (@FCBbasket) July 22, 2026

Los dos hombres de máxima confianza de Aleksander Sekulic, que ha firmado con el Barça Basket hasta 2028, serán el croata Jurica Zuza y el esloveno Jernej Valentincic. Ambos cuentan con una amplia trayectoria junto al técnico azulgrana, con quien coincidieron en proyectos como el Zenit de San Petersburgo, el Lokomotiv Kuban y la selección de Eslovenia. En el caso de Zuza, también formó parte del cuerpo técnico de Sekulic en el Nymburk.

En un cuerpo técnico completamente renovado, Sekulic también contará con una figura que ejercerá de enlace con la dirección técnica que comanda Xevi Pujol. Ese papel lo asumirá Marc Estany, hasta ahora mano derecha de Diego Ocampo en el Kid&Us Manresa. Junto a las nuevas incorporaciones, el staff mantendrá dos caras conocidas. Rafa Martínez seguirá vinculado al primer equipo, aunque centrará su trabajo en el Palau Blaugrana y no viajará a los partidos como visitante. También continuará Xavi Beltrán, que completará el nuevo cuerpo técnico del Barça Basket.

Xavi Pascual y tres salidas más

La salida de Xavi Pascual rumbo al Dubai Basketball también ha supuesto el adiós de dos piezas fundamentales de su equipo de trabajo. Con él se marchan Íñigo Zorzano, su mano derecha durante las últimas temporadas, y Òscar Orellana, otro de los grandes pilares del cuerpo técnico azulgrana y gran conocedor de la sección de baloncesto del FC Barcelona.

La renovación del banquillo se completa con la marcha de Albert Oliver. El exbase, que solo permaneció una temporada como entrenador ayudante del Barça Basket, inicia ahora una nueva etapa junto a Jaka Lakovic en La Laguna Tenerife, volviéndose a reencontrar tras su paso por Dreamland Gran Canaria.

Trayectoria como entrenador de Sekulic