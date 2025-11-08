El clásico de Euroliga ha dejado grandes sensaciones para el Real Madrid Baloncesto. Los blancos vencieron con solvencia a un Barça Basket que venía brillando en Euroliga. Los de Sergio Scariolo brillaron en su partido inter semanal de viernes. Sin embargo, la exigencia no fue poca y se enfrentan al equipo revelación de esta ACB, Joventut de Badalona.

El Real Madrid Baloncesto podría caer en la trampa de Joventut de Badalona en ACB

La exigencia de la Euroliga pesa y mucho para los equipos que luego compiten en ACB, que se lo digan al Barça Basket. Por ello, un equipo que ya ha demostrado que cuando más brilla es corriendo y jugando rápido, como es el Real Madrid Baloncesto, podría salir especialmente damnificado de jugar un viernes. Además, con el agravante de que el Joventut de Badalona querrá justo eso, frenar al máximo el juego.

El Clásico vibes.

Joventut de Badalona es el equipo revelación de esta ACB. Muchas miradas estaban puestas en el conjunto de Dani Miret, sobre todo tras el fichaje de Ricky Rubio, pero también de otras piezas de nivel como Hakanson o Birgander. En este sentido, no ha decepcionado. La Penya está brillando y lo está haciendo siendo un equipo ‘de autor’. En la era del ritmo, los catalanes destacan por su lectura y eficiencia frente al frenetismo. Esta cualidad puede ser la clave para vencer al Real Madrid Baloncesto.

La llave para hacer daño a Sergio Scariolo

La idea de Sergio Scariolo para este Real Madrid Baloncesto parece clara, ritmo y correr. Sin embargo, el cansancio del clásico de Euroliga puede mermar al equipo para ejecutar el plan en ACB. Además, Joventut de Badalona hará todo lo posible por bajar el ritmo al máximo y la carga en las piernas de los jugadores blancos puede hacer que ellos mismos caigan en la trampa.

Dani Miret, a la prèvia del partit contra el Real Madrid Baloncesto (19h, Olímpic)



"Som un equip valent, amb experiència i motivació i sabem com es juguen aquests partits"



💻 Tota la prèvia: https://t.co/H14Uwr4JXN#CityOfBadalona pic.twitter.com/XJsXO6tfvv — Club Joventut Badalona (@Penya1930) November 8, 2025

Al ritmo que marca Joventut de Badalona es tremendamente difícil ganarles. De hecho, solo Valencia Basket, los reyes de la velocidad, y en un partido con 102 puntos, lo han logrado en esta ACB. Veteranos como Tomic, Ricky, Hanga, Dekker leen el baloncesto de maravilla, acostumbran a decidir bien y a sacar ventajas sin necesidad de realizar acciones físicamente exigentes. El Real Madrid Baloncesto tendrá que cuidarse mucho de entrar en el terreno badaloní.