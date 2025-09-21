Estamos en la antesala del arranque oficial de la ACB con la Supercopa Endesa de Málaga como primer gran escenario, pero el mercado sigue abierto y los clubes ultiman incorporaciones para redondear sus plantillas. Entre fichajes de última hora y movimientos en forma de salida, los equipos buscan llegar con la mejor versión posible a una temporada que promete mucha igualdad en todas las zonas de la tabla clasificatoria.

Baskonia hace oficial el fichaje de Markquis Nowell

Baskonia ha cerrado la incorporación de Markquis Nowell para las próximas dos temporadas, con contrato hasta 2027. El base estadounidense, que llega desde la G-League, se unirá en breve a la dinámica del equipo de Paolo Galbiati, reforzando la dirección de juego del conjunto vitoriano en esta recta final de pretemporada.

Con 1,72 metros de altura, Nowell es un director explosivo y creativo, capaz de generar tanto puntos como asistencias. En la última campaña con los Rio Grande Valley Vipers firmó 16,1 puntos, 8,3 asistencias y 18,3 de valoración de media. Formado en Little Rock y Kansas State, fue distinguido con el Bob Cousy Award y dejó actuaciones memorables como sus 19 asistencias en el March Madness de 2023.

Real Madrid se queda sin Jordan Loyd y sigue en el mercado

Jordan Loyd ya es nuevo jugador del Anadolu Efes, tras un movimiento que frustró las aspiraciones del Real Madrid, que lo tenía en su lista como refuerzo prioritario para la próxima temporada. El escolta estadounidense, con pasaporte polaco, también estuvo en la órbita del Dubái BC, pero finalmente ha optado por recalar en Estambul después de desvincularse del AS Mónaco.

El Real Madrid había mostrado gran interés en él por su capacidad anotadora y de creación, aunque pronto se topó con varios obstáculos que complicaron la operación. El principal problema fue que sus derechos en la ACB pertenecían todavía al Valencia Basket, lo que obligaba a negociar con el club taronja, conocido por ser firme en estas situaciones. A eso se sumaba el coste de su salida del Mónaco, lo que habría encarecido notablemente el fichaje.

Loyd, que viene de firmar un notable Eurobasket con Polonia (22,4 puntos de media), llega al Efes como una de las incorporaciones más atractivas del mercado, mientras que el Real Madrid sigue buscando un escolta de primer nivel en un mercado muy competido.

Henri Drell cierra la plantilla de Joventut Badalona

El Joventut de Badalona ha cerrado su plantilla con la incorporación de Henri Drell, alero estonio que llega procedente de La Laguna Tenerife. El jugador, que este verano disputó el Eurobasket con su selección, firma inicialmente por dos meses con opción de extender su contrato hasta final de temporada. Drell es un perfil versátil capaz de alternar las posiciones de alero y ala-pívot. Tras experiencias en Alemania, Italia, Francia, la G-League e incluso un breve paso por la NBA con los Chicago Bulls, su llegada a Badalona aporta recorrido internacional y energía a la Penya.