El plato fuerte de la jornada 23 de la Liga Endesa se vivió en el Palau Blaugrana, pero el Real Madrid lo asaltó con claridad, imponiéndose al Barça Basket por un contundente 76-95. La clave fue un desastroso segundo cuarto de los blaugranas, que encajaron un 15-36. El equipo de Xavi Pascual busca romper la racha de tres años sin títulos, pero aún no tiene asegurada su presencia en los Playoffs de la Euroliga, mientras que en la ACB se mantiene quinto con un balance de 15-8.

“No habrá fichajes hasta verano”

Tras la dura derrota del Barça Basket frente al Real Madrid y la grave lesión de Nico Laprovittola, la gran incógnita era si llegarían refuerzos. En rueda de prensa, Xavi Pascual zanjó el debate con contundencia: “No habrá fichajes ni ahora ni en el futuro cercano. Estamos así y así seguiremos. No voy a volver a hablar de esto. Salen muchos nombres, pero nuestro foco está en terminar bien la temporada”.

La duda que rondaba el Palau desde hace días queda resuelta: todos los movimientos se harán durante la temporada baja, coincidiendo con la llegada de Joan Laporta como presidente en un nuevo mandato y la profunda revolución que vivirá la plantilla azulgrana de cara al curso 2026-27.

Tras la disputa de la Copa del Rey, el Barça Basket atraviesa un momento delicado, ya que ha perdido 11 de sus últimos 17 partidos, afectado por lesiones y con soluciones que antes funcionaban y hoy ya no dan resultado.

La afición del Palau al lado de Xavi Pascual

“Lo más positivo del partido ha sido el público. Nosotros no estuvimos a la altura a partir del segundo cuarto, pero la afición sí”, reconoció Xavi Pascual. Los seguidores azulgranas mantuvieron el ánimo durante la derrota ante el Real Madrid en el Clásico ACB, conscientes de que se avecinan partidos clave: el martes frente a Anadolu Efes de Pablo Laso, el viernes contra Estrella Roja y, cerrando el Big3 en el Palau, el domingo ante Unicaja.

Próximos partidos del Barça Basket

24 de marzo – Barça Basket vs Anadolu Efes

27 de marzo – Barça Basket vs Estrella Roja

29 de marzo – Barça Basket vs Unicaja Málaga

2 de abril – Zalgiris vs Barça Basket

5 de abril – Casademont Zaragoza vs Barça Basket

7 de abril – Barça Basket vs Panathinaikos