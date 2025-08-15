La NBA y el baloncesto europeo cada vez están más alineados, no solo porque la Euroliga mire en el mercado hacia Estados Unidos en mayor medida que lo hacía, sino también viceversa. Desde el otro lado del charco siguen atentos a los posibles talentos que puedan surgir desde Europa, y España es uno de los sitios que vigilan atentos.

Los jugadores españoles que la NBA vigila en Manchester

Hasta cinco jugadores españoles de la generación de 2008 han sido invitados para participar en el torneo NBA Basketball Without Borders que se disputa en Manchester, Reino Unido, y que sirve para que la liga estadounidense monitorice las próximas estrellas del baloncesto europeo. Así, tres son los españoles que participan de la categoría masculina y dos de la femenina.

En la masculina uno de ellos es Daniel Osayi, pívot de 2,08 metros y proveniente del Valencia Basket, con el que participó esta temporada en el torneo Adidas Next Generation de Munich, en el que promedió 6 puntos, 2,8 rebotes y 0,8 asistencias.

➡️ Diego Niebla



Jugador con ADN @Penya1930, también jugó la #MinicopaEndesa en 2022, ambas fases 💫 pic.twitter.com/dRB9SdMl5v — Liga Endesa (@ACBCOM) August 4, 2025

Pero uno de los grandes nombres del baloncesto español, considerado uno de los mejores de su generación y que la NBA vigila en Manchester es Diego Niebla, alero de 2,02 metros y que pertenece al Joventut de Badalona.

Diego Niebla llegó a sonar para vincularse con el Real Madrid y viene de ser uno de los mejores jugadores del europeo sub-18 de Belgrado en julio con la selección española, en el que en el debut ya firmó una actuación de 22 puntos, 9 rebotes y 27 de valoración.

El #BWBEurope 2025 llega a Manchester.



Vamos a estar muy bien representados ❤️🏀



🇪🇸Diego Niebla

🇪🇸Daniel Osayi

🇪🇸Alfonso Rodríguez

🇪🇸Lucas Sánchez

🇪🇸Maria Cintas

🇪🇸Adriana Díaz pic.twitter.com/wowNVA8XSm — NBASpain (@NBAspain) August 7, 2025

El trío de representación española lo cierra Lucas Sánchez, base del Baxi Manresa, de 1,92 metros y que formó parte del torneo Adidas Next Generation en Istanbul, donde dejó unos promedios de 8 puntos, 4,2 rebotes y 2,5 asistencias.

Las jugadoras españolas que sigue la NBA en Manchester

En categoría femenina el baloncesto español tampoco se queda atrás con la representación de Adriana Díaz y María Cintas, ambas participantes en la medalla de oro que ha conseguido la selección española en el Eurobasket sub-18 este verano.

En el caso de Adriana Díaz, es ala-pívot y juega en Movistar Estudiantes, la próxima temporada en categoría junior, y en la final del pasado Eurobasket Women U18 anotó 6 puntos, 2 rebotes para 7 de valoración.

Por su parte, María Cintas es base y pertenece al Siglo XXI, además también participó en la conquista del eurobasket sub-18, donde promedió en total en el torneo 5,7 puntos, 2,3 rebotes y 3,6 asistencias.