A menos de un mes del inicio de la pretemporada de la NBA, Los Angeles Lakers mantienen intacta su ambición. La meta es clara: unir a LeBron James y Luka Doncic con una nueva estrella para formar un Big 3 de alto calibre, con la vista puesta en un nuevo campeonato y en acercarse a los Boston Celtics. Rob Pelinka mueve fichas con cautela, consciente de que dar con el jugador ideal será todo un reto.

Lakers sigue muy de cerca la opción de Andrew Wiggins

El gran objetivo de la offseason de los Lakers se ha cumplido con la extensión de tres años de Luka Doncic como figura central del equipo oro y púrpura. No obstante, los despachos de la franquicia angelina siguen buscando reforzar la plantilla. Según informa Marc Stein en The Stein Line, Los Angeles Lakers estarían explorando la posibilidad de fichar a Andrew Wiggins, procedente de Miami Heat, sumando así a su roster una pieza bidireccional de gran impacto en la NBA.

Rob Pelinka piensa a lo grande y busca añadir a Wiggins al lado de Luka Doncic y LeBron James para sumar un nuevo título que no levanta los Lakers desde la burbuja de Orlando en 2020. Lakers quiere localizar un alero potente, experimentado y que pueda aportar en ambos lados de la pista. Wiggins es el deseado por las oficinas y también por JJ Redick, pero el gran problema al que se enfrentan es la cantidad de dinero que el canadiense y pick one del Draft de 2014 aún debe percibir.

Andrew Wiggins cumplirá 31 años en febrero, pero tiene asegurados 28,2 millones de dólares para la temporada 2025-26, con una player option la siguiente campaña por 30,1 millones. El alero, originario de Toronto, se ha mantenido activo durante el verano entrenando en las instalaciones de Miami Heat. Incluso Erik Spoelstra lo considera una de las piezas clave junto a Bam Adebayo para que el equipo se consolide entre los ocho mejores de la Conferencia Este.

Wiggins es probable que no se mueva hasta el final de mercado

All-Star y campeón de la NBA en 2022 con los Golden State Warriors, junto a Steph Curry y Klay Thompson, fue traspasado el pasado 6 de febrero a Miami Heat a cambio de Jimmy Butler. En sus 17 partidos con la franquicia de Florida, promedió 19 puntos, ligeramente mejor que los 18.5 puntos que registra en sus 766 encuentros totales en la NBA.

Miami Heat planea mantener a Andrew Wiggins durante los primeros meses de la temporada, pero Los Angeles Lakers podrían explorar distintas combinaciones para concretar un traspaso que lleve al alero a su roster antes del cierre de mercado en febrero. Entre las opciones que se barajan para enviar a Miami se encuentran Rui Hachimura, Maxi Kleber y algún pick de primera ronda protegido del Draft. Otra alternativa sería incluir a Dalton Knecht dentro del intercambio.

Roster Los Angeles Lakers 2025-26