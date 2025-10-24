El mundo de la NBA se volvió patas arriba este jueves, cuando salió a la luz una investigación del FBI sobre fraude en apuestas deportivas involucrando incluso a jugadores y entrenadores. Los Los Angeles Lakers fueron citados como uno de los objetivos de la investigación debido a la filtración de información privilegiada sobre LeBron James en la temporada 2022-23.

INSANE MORNING IN THE NBA:



— Terry Rozier arrested by FBI for illegal gambling

— Chauncey Billups arrested in an illegal poker operation tied to the Mafia

— Damon Jones charged in an illegal gambling case



The NBA had ZERO knowledge of the arrests. 🤯 pic.twitter.com/ksmhEmmbyl — Legion Hoops (@LegionHoops) October 23, 2025

¿Quién filtró información sobre LeBron James?

El 9 de febrero de 2023, los Lakers perdieron un partido de temporada regular ante los Milwaukee Bucks, en casa, por 115 a 106. Este día, LeBron James no entró a la cancha porque sentía dolores en el tobillo. Cuando un jugador necesita quedarse fuera de un partido, el motivo es reportado tanto a la NBA como al público, antes de que el partido comience, y la ausencia de LeBron cambiaría las cuotas de apuestas del partido contra los Bucks, a partir del momento en que fuera reportada.

Antes de eso, los Lakers eran favoritos en las apuestas, lo que significa que quien apostara por la victoria del equipo de Milwaukee recibiría un valor mayor en caso de que el equipo realmente ganara. Cuando James fue listado como ausente, las probabilidades cambiaron. El problema es que, según la investigación del FBI, algunas personas apostaron por los Bucks sabiendo de la ausencia de LeBron antes de que apareciera en el informe oficial de lesiones, enviado por los propios Lakers a la NBA.

Hasta el momento, LeBron no está siendo tratado como la persona que filtró esta información de forma privilegiada. El principal sospechoso de la filtración es Damon Jones, ex asistente técnico de los Cleveland Cavaliers, que también formó parte de la plantilla del equipo entre 2005 y 2008, actuando con James.

Jugador y entrenador fueron arrestados

Además de los Lakers, otros equipos que entraron en el punto de mira del FBI fueron Miami Heat, Portland Trail Blazers, Detroit Pistons y Charlotte Hornets. Terry Rozier, del Heat, y Chauncey Billups, entrenador de los Blazers, fueron arrestados en la mañana de hoy. En total, 31 personas vinculadas al esquema están bajo custodia, según el propio FBI.

El base del equipo de Florida pasó a ser investigado cuando todavía era de los Hornets por supuesta implicación con apuestas deportivas, mientras que el entrenador de Portland fue detenido por sospecha de implicación con juegos de póker en un esquema vinculado a la mafia La Cosa Nostra. Los dos comparecerán todavía hoy en los tribunales de sus respectivas ciudades para ser formalmente acusados. Malik Beasley, de los Pistons, también está siendo investigado; él, incluso, no participó del estreno del equipo ayer (22) en la temporada 2025-26 de la NBA.

Megaoperación contra el crimen organizado

El FBI instauró una megaoperación contra una banda criminal infiltrada en la NBA y vinculada a la mafia ítalo-americana. Se realizaron arrestos en 11 estados de Estados Unidos. La investigación comenzó años atrás y más personas deben ser arrestadas en los próximos días; otros nombres citados fueron Eric Earnest, Marves Fairley, Shane Hennen y Deniro Laster.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.