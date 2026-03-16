Los Lakers derrotaron a los Denver Nuggets 127–125 en tiempo extra, en un partido que tuvo un momento decisivo e inesperado de LeBron James. En el último minuto del tiempo reglamentario, con el equipo perdiendo por un punto, el King se lanzó por completo para salvar el balón.

Jamal Murray terminó disputando la posesión con él, pero nadie esperaba ver ese nivel de entrega de un atleta de 41 años. Los Lakers necesitaban esa victoria, y LeBron la entregó de una manera que pocos anticipaban.

Victoria con sabor a playoffs

Los Lakers llegaron a cinco victorias consecutivas, pero el triunfo del sábado tuvo un peso adicional: aseguró la ventaja en el enfrentamiento directo de la temporada frente a los Nuggets, un rival directo en la pelea por el tercer puesto en la Conferencia Oeste. El desempate de playoffs entre ambos equipos ahora pertenece a Los Angeles, lo que podría marcar la diferencia entre jugar o no en casa en la primera ronda.

LEBRON DIVING ON THE FLOOR AT AGE 41 😳



HUSTLE BY THE KING 👑 pic.twitter.com/wZ9PCoNzZ8 — ESPN (@espn) March 15, 2026

LeBron en su nuevo rol y la reacción de Redick

El entrenador JJ Redick afirmó tras el partido que nunca había visto a LeBron realizar una extensión completa como aquella, pero era exactamente lo que los Lakers necesitaban. Con Luka Doncic asumiendo el liderazgo ofensivo y Austin Reaves en un papel secundario, LeBron se ha enfocado más en la defensa y en las jugadas decisivas. Está funcionando.

“Se trata simplemente de vivir el momento. De entender el impacto de la jugada en el partido, lo que implica para el juego y para nuestro rival, y lo que intentamos construir. Cada posesión cuenta”, confesó LeBron sobre ese lance al suelo.

“Todos nuestros entrenadores nos lo decían cuando éramos niños: el primero en tirarse al suelo generalmente se queda con el balón”, recordó. “En ese momento, era simplemente mi antiguo entrenador de categorías inferiores hablando en mi cabeza, al darme cuenta de lo importante que era esa jugada.”

Luka Dončić game-winner lifts Lakers over Nuggets in overtime https://t.co/rZtZ96iJPI — SB Nation NBA (@SBNationNBA) March 16, 2026

¿Candidato de verdad?

El sábado, James terminó con 17 puntos, seis rebotes, cinco asistencias y dos robos de balón en 40 minutos, con siete de 13 en tiros de campo. Doncic firmó un triple-doble de 30 puntos, mientras que Reaves lideró al equipo con 32. Marcus Smart conectó cinco triples y aportó 21 puntos.

Los Lakers empiezan a ser tomados en serio. Doncic es uno de los tres mejores jugadores del mundo. Reaves se ha convertido en una estrella. Y LeBron puede adaptarse a lo que el equipo necesite cada noche. Es una combinación peligrosa de cara a los playoffs, y Los Angeles está siendo considerado, por fin, como un serio candidato al título.