Después de haberse divertido jugando con las emociones de sus aficionados y del planeta basket, a través de su “Second Decision”, LeBron James es cada vez más incierto para la pretemporada de los Lakers. ESPN anuncia incluso que va a estar “probablemente” ausente durante toda su duración, debido a su irritación nerviosa a nivel del glúteo.

YEAR 23 LEBRON LOADING ‼️👑



LBJ is ready for another season with the @Lakers! pic.twitter.com/DlhX035Fvq — NBA (@NBA) September 29, 2025

Lebron James objetivo: el Opening Night

Sin embargo, el “King” apunta bien a un regreso a la competición para el primer partido de temporada regular de Los Ángeles, previsto el 21 de octubre contra Golden State. ESPN indica que hace un poco más en la cancha en el entrenamiento, y que acelera el ritmo, con el objetivo de estar en uniforme dentro de dos semanas.

En el umbral de su récord de 23ª temporada, LeBron James no cuenta por tanto con tomar riesgos con su cuerpo, habiendo también pedido al cuerpo técnico de los Lakers ser muy precavido con él, durante este ejercicio. Para estar al 100% en abril, cuando las cosas serias comenzarán, mientras que tuvo que gestionar problemas en el pie, el tobillo y la rodilla en 2024/25.

Throwback to LeBron James in high school. 🔥🔥



DOMINANT.pic.twitter.com/sd9HAuqaij — BronMuse (@BronMuse) September 27, 2025

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio LakersBrasil.