Con el triunfo, los Lakers llega a 47-26 y se consolida en la tercera posición de la Conferencia Oeste. El gran responsable del logro fue Luka Doncic, que anotó 43 puntos, seis rebotes y siete asistencias en el partido, cerrando la road trip con un promedio de 40,7 puntos por partido a lo largo de los seis encuentros.

Doncic entra en la historia junto a Jordan

El base esloveno se convirtió en el primer jugador de la NBA en promediar al menos 40 puntos en una secuencia de seis partidos fuera de casa desde Michael Jordan, que hizo lo mismo al inicio de la temporada 1986-87. Una marca que sitúa a Doncic en una compañía selecta e históricamente relevante.

En el mes de marzo, Doncic está en un nivel absolutamente diferente: promedios de 36,9 puntos, 8,2 rebotes, 7,4 asistencias y 2,3 robos por partido, con un 48,4% de acierto en el tiro y un 38,1% en triples. Este rendimiento ha puesto su nombre en las conversaciones sobre el premio MVP de la temporada, aunque la conquista del trofeo parece improbable.

Los Lakers viven su mejor momento de la temporada

Lo que realmente importa es el impacto en el equipo. Gracias al arrebato de Doncic, los Lakers han ganado 13 de los últimos 15 partidos y llegan a los playoffs como un equipo peligroso y en plena forma. Cada vez que un jugador entra en el libro de récords junto al mejor de la historia, eso dice mucho sobre el nivel que está alcanzando.