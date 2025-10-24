La NBA vive un terremoto tras la detención de Terry Rozier, base de Miami Heat, y Chauncey Billups, entrenador de Portland Trail Blazers, en una operación del FBI contra apuestas ilegales. Ambos casos forman parte de la misma investigación, aunque los cargos y contextos difieren: Rozier está implicado directamente en irregularidades dentro de la liga, mientras que Billups se relaciona con partidas de póker ilegales vinculadas a la mafia en Oregón.

Tiago Splitter: uno de los beneficiados de este problema en la NBA

Este escándalo de apuestas ilegales ha provocado que algunos personajes reconocidos en el mundo ACB salgan beneficiados. Tiago Splitter ha sido uno de ellos y le ha tocado asumir un papel inesperado en el banquillo de los Portland Trail Blazers. Con Chauncey Billups suspendido mientras avanza la investigación, la dirección de la franquicia ha confiado en el brasileño para tomar las riendas del equipo de manera provisional.

Splitter, que la temporada pasada dirigió al Paris Basketball en la Euroliga y conquistó dos títulos nacionales, ya contaba con experiencia como asistente en equipos de la NBA como Brooklyn Nets y Houston Rockets. El exjugador de los San Antonio Spurs, campeón de la NBA en 2014, se enfrenta ahora al desafío de liderar a los Blazers y mantener la cohesión del vestuario en un momento crítico para la franquicia.

El ex de Barça Basket, Kasparas Jakucionis, aprovecha la oportunidad NBA

En la pista también hay jugadores que se han beneficiado de este escándalo en la NBA y uno de ellos ha sido un ex de la cantera del Barça Basket, Kasparas Jakucionis. La suspensión de Terry Rozier permitirá al joven lituano, que ya cuenta con experiencia en la NCAA con Illinois, disponer de más minutos en la pista y demostrar su talento en la mejor competición del mundo.

Jakucionis, que ya había destacado por sus buenas estadísticas en su único año universitario, ve ahora cómo su rol se amplía de manera significativa. Aunque Davion Mitchell siga siendo el titular en la posición de base, la situación le permitirá ganar protagonismo y mostrar por qué es considerado una de las promesas más prometedoras de la liga.

Ejemplos en Estados Unidos como este escándalo en la NBA