Si la liga ACB está viviendo un periodo convulso en el mercado de fichajes, parece que Primera FEB no quiere quedarse atrás. Equipos como Movistar Estudiantes u Obradoiro son siempre candidatos, pero es una competición en la que no hay rival pequeño. Equipos que un año no relucen, al siguiente, pueden ser imparables.

Movistar Estudiantes sigue ampliando la sangría en Flexicar Fuenlabrada

La situación vivida por los integrantes de Flexicar Fuenlabrada ha derivado en una fuga de talento. Los problemas económicos que sufrieron los jugadores han hecho que este mercado de fichajes de Primera FEB haya sido toda una sangría para los madrileños. Si ya hace semanas que el lío, además entre estos dos conjuntos, se inició con el anuncio de Tanner McGrew por parte de Movistar Estudiantes, con amenaza de denuncia incluida, ahora, el nombre propio es Lotanna Nwogbo.

Lotanna Nwogbo es uno de los jugadores que mejor rindieron en el espectacular Flexicar Fuenlabrada de Toni Ten. Por ello, no es de extrañar que el técnico haya querido sumarlo a la causa para esta temporada en la que dirigirá a Movistar Estudiantes. El base sumará su cuarta temporada en Primera FEB. Anteriormente, ya vistió la camiseta de Leyma Coruña y Real Valladolid, también con performances notables. Este curso tratará de llevar al cuadro estudiantil a ACB, tras varias campañas quedándose a las puertas. Su capacidad para anotar, a pesar de su baja estatura, gracias a su excelente mano de tres puntos, le hacen un perfil interesante para los madrileños.

Alimerka Oviedo y HLA Alicante, una ‘clase media’ al alza

Si los equipos que el año pasado pelearon por el ascenso están moviéndose en el mercado de fichajes, no menos lo hace la clase media de Primera FEB. Alimerka Oviedo ha hecho una de las apuestas más interesantes. Jacob Mansson es un joven que viene brillando desde el baloncesto formativo americano, pero casi sin experiencia en la élite. Los asturianos suman al joven del 2002 con la ilusión de que acabe tirando la puerta abajo.

objetivo de que gane experiencia competitiva y continúe puliendo su juego antes de incorporarse de forma definitiva a la disciplina ovetense.

Por otro lado, HLA Alicante sigue con su política agresiva en el mercado de fichajes que le catapultó la segunda vuelta del campeonato pasado. En este caso incorpora al prometedor Ismael Tamba, formado en categorías inferiores de Unicaja de Málaga, llega tras su periplo por equipos de zona baja de Primera FEB, con expectativas de dar el salto. El cordobés se suma a la larga lista de incorporaciones que hasta el momento contaba con jugadores como Boubacar Coulibaly, Sebastian Aris, Jordan Walker…