La situación para Baloncesto Sevilla está lejos de ser positiva, a pesar del optimismo que acostumbran a mostrar dentro de la entidad. Desde el, hasta ahora, Real Betis Baloncesto se da casi por hecho el ascenso de Primera FEB, pero la situación descrita por Encestando acorde al informe de la ACB es bien diferente. Las discrepancias entre verdiblancos y Liga Endesa podrían, incluso, acabar con este asunto en los tribunales. Todo esto, a un día de la resolución oficial.

El Real Betis Baloncesto tiene varios problemas que le impiden abandonar Primera FEB

El Real Betis Baloncesto logró en la Final Four de Primera FEB el derecho a ser ACB. Sin embargo, todo apunta que no conseguirán el ansiado ascenso. A pesar de días de negociaciones, la incorporación de patrocinadores potentes, como Fundación Cajasol, e incluso un cambio de nombre a Baloncesto Sevilla, el informe de la ACB no es positivo. Según este análisis, los sevillanos incumplen numerosos requisitos. Uno de los más importantes fueron las deudas, ya que según apuntan debían dinero a jugadores y agencias de representación.

La Fundación Cajasol sale al rescate y da un paso adelante para apoyar al @RealBetisBasket, un club que nació en esta casa y que representa una parte esencial del corazón deportivo de nuestra ciudad.



Creemos firmemente que Sevilla merece un equipo en la ACB, y por ello hemos… — Fundación Cajasol (@Cajasol) July 17, 2025

El apartado de deudas no es el único requisito que según afirma Encestando este Baloncesto Sevilla no cumpliría. Acorde a la información del medio especializado, la ACB habría reseñado también que, a pesar de la ampliación del plazo, el Real Betis Baloncesto habría presentado tarde tanto parte de la documentación, como del pago del canon. Desde el club presidido por Pedro Fernández se atribuye este hecho a un “Problema de los bancos y de retraso en alguna transferencia”. Si bien el contexto tiene a los andaluces con pie y medio en Primera FEB, su presidente no se rinde.

Baloncesto Sevilla podría ir a los tribunales

A pesar de que la resolución aún no es oficial, tiene muchos visos de ser desfavorable para el Real Betis Baloncesto. A pesar de ello, Pedro Fernández parece tener aún un as bajo la manga para llevar la marca Baloncesto Sevilla a la ACB, la vía judicial. Los sevillanos podrían llevar el caso a los juzgados, principalmente para lograr una medida cautelar que le permita no arrancar inscritos en Primera FEB, sino en Liga Endesa. Tanto el diario ABC, como Encestando se han hecho eco de esta posible medida, pero está por ver si se acaba concretando tras el anuncio oficial de la máxima competición española.