Con una meritoria plata en la AmeriCup, la otra cara de la Albiceleste sigue contando con muchos jugadores que juegan en la máxima competición española. Tras un gran torneo, la joven selección dirigida por Pablo Prigioni cayó en la final ante Brasil.

Con acento español

Pepe Vildoza, Cáffaro, Juan Fernández, Juani Marcos, Brussino, Gonzalo Corbalan. Hasta 6 jugadores pasaron la temporada pasada o pasarán la próxima por la Liga Endesa. De estos 6, cuatro tienen vínculo directo con Básquet Girona. Pepe Vildoza, fichaje de este verano, y Juan Fernández, ya vuelan a Fontajau para unirse a sus compañeros. Juani Marcos, tras ser el líder del equipo catalán la temporada pasada, dirigirá las operaciones del Barça. Francisco Cáffaro no se adaptó el año pasado y volverá a Argentina para unirse a Boca Juniors. Además, Maxi Fjellerup se quedó fuera de la lista para la AmeriCup tras ser un jugador importante en las fases previas. Maxi fue de los jugadores más importantes de la pasada temporada en el equipo gerundense.

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑𝑒𝑠 💪 🇦🇷 pic.twitter.com/rEoMbztQIk — Argentina Básquet (@cabboficial) August 31, 2025

Brussino, del Dreamland Gran Canaria, y Gonzalo Corbalan, del recién ascendido San Pablo Burgos, completan la lista, que podría ser más larga si sumáramos a Juampi Vaulet y Juan Bocca. Vaulet jugó en Palencia y militará en el Movistar Estudiantes el próximo curso. Juan Bocca jugó en Obradoiro y se ha incorporado al recién ascendido Fibwi Palma Mallorca Bàsquet.

A un paso del gran premio

Esta versión de la Albiceleste ha competido con garantías en esta AmeriCup, el torneo del continente americano equivalente al Eurobasket, a pesar de no contar con grandes nombres como Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Nico Laprovittola o Luca Vildoza.

La selección dirigida por Prigioni ha conseguido llegar hasta la final con una plantilla muy joven. Al final cayeron contra Brasil, su gran rival, liderados por la pareja Bruno Caboclo – Yago Santos, que anotaron 25 puntos entre ambos. Argentina echó de menos una mejor versión de Juan Fernández, que entró en el mejor quinteto del torneo, pero sólo pudo aportar 2 puntos en 16 minutos en la gran final. (55-47).