La pasada campaña del Real Madrid Baloncesto estuvo lejos de lo que los aficionados esperan del equipo. A pesar de lograr el título de ACB, los cambios marcaron el varano y nombres como Sergio Rodríguez, Sergio Scariolo o las múltiples caras nuevas en el vestuario fueron la noticia. Ha arrancado una nueva era para los blancos y ya se vislumbran cambios.

El Real Madrid se suma a la moda de los grandes equipos Euroliga

El formato de plantilla de los grandes conjuntos de la Euroliga parece bastante claro, plantilla de 16 jugadores o más. La ampliación del número de partidos, la exigencia física cada vez mayor en el juego, con más transiciones, presiones y agresividad defensiva, han transformado la confección de plantilla. En este sentido, el Real Madrid Baloncesto de Sergio Scariolo ya se había sumado a esta ‘moda’. Sin embargo, los blancos van más allá.

Sergio Scariolo ha implementado varias cuestiones tácticas en el juego respecto al Real Madrid Baloncesto de Chus Mateo. No obstante, algunas de las prácticas más criticadas al ex técnico madridista era la poca rotación y la excesiva carga que algunas de las piezas tenían. El partido de Euroliga de Olympiacos dejó un dato que apunta a significativo. En un partido de la complejidad que plantea el cuadro griego, los blancos rotaron con sus 12 piezas. Además, un Usman Garuba de casi 10 minutos fue el menos usado y nadie superó los 23 minutos de juego.

¿Qué más novedades traerá el modelo de Sergio Scariolo?

Aún está por ver si esta amplia rotación que tanto rédito dio a Sergio Scariolo será algo usual o puntual. No es fácil en vestuarios con jugadores tan contrastados hacer entender este tipo de praxis. Más allá de eso, ya se han visto nuevas situaciones en este Real Madrid Baloncesto. Un Tavares con más presencia en poste bajo, la fluidez entre las posiciones de 3 y 4 y un equipo que elabora más en sistemas media pista son algunas de las primeras pinceladas. Habrá que esperar para saber hacia donde crece este equipo.

El minutaje en el Real Madrid Baloncesto contra Olympiacos