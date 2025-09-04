Tras brillar durante varias temporadas en el Real Madrid y protagonizar una etapa repleta de títulos y momentos históricos, el escolta francés decidió probar suerte en el Olimpia Milano. Ahora, tras su paso por Italia, se encuentra nuevamente como agente libre iniciando una etapa de incertidumbre en la que su próximo destino sigue siendo un misterio.

De jugar Euroliga con Olimpia Milano a agente libre

Tras una temporada en el Olimpia Milano bajo la dirección de Ettore Messina, Fabien Causeur se encuentra actualmente como agente libre. Su paso por el club italiano estuvo marcado por la experiencia y la profesionalidad que siempre le han caracterizado, aunque no logró repetir los éxitos obtenidos en España.

Fabien Causeur signs for Olimpia Milano ✍ pic.twitter.com/erBUZf1GNH — EuroLeague (@EuroLeague) July 24, 2024

Ahora, Causeur afronta un periodo de reflexión sobre su futuro profesional. El jugador busca un proyecto que le permita seguir compitiendo al máximo nivel y que encaje con sus expectativas deportivas y personales.

Una leyenda del Real Madrid en su épocas doradas

Durante sus siete temporadas en el Real Madrid, Causeur consiguió un total de 14 títulos, convirtiéndose en un jugador clave para el equipo. Su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones y su liderazgo dentro y fuera de la pista fueron fundamentales para los éxitos del club.

¡¡¡𝐈𝐍-𝐓𝐄𝐍-𝐒𝐈-𝐃𝐀𝐃!!! 💥



Causeur dice que no pasa nadie…🔐#Eurofighters pic.twitter.com/W9zW19ObuE — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) May 24, 2024

Disputó un total de 486 partidos, convirtiéndose en el tercer jugador extranjero con más encuentros en la historia del club. Su aportación fue esencial en la consecución de 2 Euroligas (2018 y 2023), 4 Ligas ACB, 2 Copas del Rey y 6 Supercopas de España. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y su liderazgo dentro del vestuario fueron fundamentales para el éxito del equipo durante su etapa en Madrid, ganándose el corazón de la afición blanca.

¿Habrá próximo destino?

Actualmente, Fabien Causeur busca una nueva oportunidad que le permita continuar su carrera en la élite del baloncesto europeo. Aunque no descarta ninguna opción, su prioridad es encontrar un proyecto en el que pueda aportar su experiencia y seguir disfrutando del juego.

Con su bagaje no seria de extrañar que varios equipos de la Euroliga se interesaran en un escolta con su perfil, pero todavía no hay nada confirmado. Baskonia ha mostrado interés, al igual que Bayern de Múnich. La fecha límite para inscribir a nuevos jugadores en Euroliga no llega hasta febrero. Esto complica un poco los movimientos para el francés, que si quiere mantenerse en activo manteniendo la posibilidad de jugar en la mejor liga de europa deberá firmar con algún equipo con cláusula para irse.