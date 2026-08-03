El discreto fichaje que podría cambiar la cara al Barça Basket de aquí en adelante

El mercado de fichajes del Barça Basket está lejos de ser sencillo de abordar. Los pesos pesados que han salido de la entidad son muchos y varios de los movimientos ‘top’ se le han escapado. Los culés necesitan remodelar un plantel casi al completo y van por buen camino para hacerlo. Hasta nueve incorporaciones, eso sí, casi todo apuestas que aún está por ver si acaban saliendo bien.

El Barça Basket quiere empezar la casa por sus cimientos en el mercado de fichajes

El Barça Basket se encuentra sumido en una cierta incertidumbre en el mercado de fichajes. Los refuerzos no dejan de producirse, pero aún no está muy claro quién está al frente de las operaciones. Justin Robinson, Olivier Nkamhoua, Olek Balcerowski… han llegado a la ciudad Condal. En un momento de ‘vacas flacas’ acertar con las apuestas es crucial y para ello se necesitan profesionales del máximo nivel en los despachos. En estos quehaceres llega Kuzey Kiliç.

El Barça de bàsquet continua la reconstrucció als despatxos. El club blaugrana té previst reforçar l’estructura esportiva amb la incorporació de l’scout Kuzey Kılıç. Considerat un scout molt respectat a Europa, Kılıç ha treballat a clubs com Fenerbahçe, Zenit o Dubai #Euroleague pic.twitter.com/qsclyBr9w0 — Óscar Herreros (@oscarherreros) August 1, 2026

Una de las noticias más sonadas en cuanto al mercado de fichajes del Barça Basket es la incorporación de un nuevo profesional en materia de scouting y detección de talento. El periodista Óscar Herreros ha dado la primicia de la contratación por parte del FC Barcelona del prestigioso scouter Kuzey Kiliç, conocido por excelentes trabajos en Zenit, Fenerbahce o Dubai BC, su último club.

Juan Carlos Navarro ya no está al frente de las operaciones, pero… ¿Y quién sí lo está?

La noticia de la llegada de Kuzey Kiliç no es la única relevante en la entidad. En los últimos días también se ha anunciado la nueva faceta en la que trabajará Juan Carlos Navarro. La leyenda del Barça Basket abandona la faceta de director deportivo, en la que varias apuestas en el mercado de fichajes le habían pesado mucho en el expediente.

𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐍𝐚𝐯𝐚𝐫𝐫𝐨, 𝐧𝐨𝐮 𝐚𝐦𝐛𝐚𝐢𝐱𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́ 𝐝𝐞 𝐛𝐚̀𝐬𝐪𝐮𝐞𝐭



El FC Barcelona i la llegenda blaugrana han acordat una adequació contractual, i Navarro assumirà noves funcions a l’estructura de la secció



➡️… pic.twitter.com/MFuaeOrsiL — Barça Basket (@FCBbasket) July 31, 2026

El FC Barcelona ha anunciado que Juan Carlos Navarro pasará a hacer labores representativas como embajador. Sin embargo, por el momento no se ha oficializado un relevo en el cargo. Muchos ya sospechan que Xevi Pujol ha estado al frente del Barça Basket en este mercado de fichajes. Sin embargo, los problemas para abandonar Baskonia tienen la situación congelada.