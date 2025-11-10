Con la Euroliga aún arrancando, el Real Madrid se prepara para un duelo crucial frente a Valencia Basket. Los blancos llegan con varios jugadores en forma y opciones estratégicas diversas, pero todavía queda por ver quién asumirá el protagonismo en los momentos clave del partido. Cada minuto y cada decisión en la cancha podrían inclinar la balanza, en un duelo que puede marcar dinámicas

Trey Lyles, la carta clave del Real Madrid ante Valencia Basket

La próxima jornada de la Euroliga el Real Madrid visita a Valencia Basket en el Roig Arena, que será escenario por primera vez de este duelo en Euroliga. Uno de los nombres que puede marcar la diferencia es Trey Lyles. El ala-pívot canadiense, recién llegado desde la NBA, ha mostrado una adaptación sorprendentemente rápida al baloncesto europeo, combinando eficacia ofensiva, versatilidad defensiva y un físico que le permite brillar tanto dentro como fuera de la pintura.

Lyles promedia esta temporada 21 minutos por partido en la Euroliga, con 14,6 puntos y 5,1 rebotes, además de un 36,4 % en triples. Su capacidad para alternar entre tiro exterior y juego de poste bajo le convierte en una amenaza constante para cualquier defensa, y su experiencia en la NBA le permite leer el juego con ventaja en situaciones críticas.

Trey Lyles, el arma de Scariolo ya sabe lo que es brillar en Euroliga

El enfrentamiento ante Valencia Basket plantea un escenario ideal para que Lyles se convierta en pieza clave del Real Madrid. En choques previos de Euroliga el canadiense ha destacado en eficiencia ofensiva y rendimiento global, mostrando que puede imponerse ante rivales directos. Su capacidad de atrapar rebotes, generar espacios y mantener la fluidez en la ofensiva madridista será fundamental para controlar el ritmo del partido.

Sin embargo, su impacto dependerá de varios factores. El tiempo de juego sigue siendo limitado a unos 21 minutos por partido, y la defensa de Valencia puede ajustarse para dificultar su tiro exterior y su movilidad en la pintura. Para que Lyles sea determinante, el Real Madrid deberá crear situaciones favorables mediante bloqueos y circulación de balón, permitiéndole maximizar su influencia tanto ofensiva como defensiva.