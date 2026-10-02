¿Equipo desahuciado? Valencia Basket se mide a dos superestrellas NBA

El arranque de competición para Valencia Basket no era para nada sencillo de afrontar. Los taronjas venían de un pasado curso de ensueño y los ‘clausulazos’ de verano traían pesimismo a la afición. A pesar de ello, el inicio está siendo positivo a pesar de las luces y las sombras. Ahora, ASVEL Villeurbanne en Euroliga.

Las superestrellas NBA que amenazan a Valencia Basket

Cuando se piensa en ASVEL Villeurbanne muchos tendrán presente la debacle que ha sido su verano por los problemas financieros. Sin embargo, los franceses vienen de incorporar dos piezas con trayectorias NBA únicas en la Euroliga. Ex de la mejor liga americana hay muchos, pero pocos con el cache de Patty Mills y Jae Crowder. Valencia Basket tendrá que tenerles el ojo echado.

🏀 𝙂𝘼𝙈𝙀𝘿𝘼𝙔



Nit de partit a França. Hui busquem la tercera victòria en tres partits en l'EuroLeague! 💪



🏆 J3 @EuroLeague

✈️🆚 @LDLCASVEL

⌚ Divendres, 20h

📺 @movistarplus

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A pesar de que pocos jugadores en la Euroliga tengan la trayectoria de Patty Mills o Jae Crowder en la NBA, lo cierto es que son dos jugadores bastante veteranos. En ese sentido, el estilo de Valencia Basket puede llevarles a un estrés físico importante. Un buen plan para controlarlos en defensa es exigirles en este apartado. Eso sí, sabiendo que impedir que entren en ebullición es clave para el Valencia Basket. Que le digan a Maccabi lo que es sufrirles, 18 y 25 de valoración.

Un partido trampa en Euroliga

La trayectoria Euroliga de ASVEL Villeurbanne en las últimas temporadas invita en cierta medida a la relajación y, tras la debacle de mercado, más aún. A pesar de ello, y más allá de los dos veteranos NBA, Valencia Basket haría bien en no confiarse ya que el perfil de plantilla que han acabado confeccionando es ciertamente incómoda. Los lioneses tienen muchos jugador atléticos y eso puede hacerse notar especialmente contra un equipo del estilo del valenciano.

First WIN for coach Parker. pic.twitter.com/EB4aPtmIJI — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) September 24, 2026

A pesar de que el Físico de Jae Crowder y Patty Mills no sea el mejor de su carrera, los han rodeado de un plantel de auténticos atlétas. El talento se concentra en ellos, pero jugadores como Bodian Massa, Both Gach, Joel Bolomboy, Myles Cale o Yves Pons son auténticos portentos físicos. Valencia Basket buscará llevar el partido a un ritmo alto y, en ello, pueden caer rendidos los veteranos, pero quizás el resto del plantel iguale la apuesta.