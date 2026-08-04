Examen para Valencia Basket: Fichaje y primeras evaluaciones de mercado

Valencia Basket tenía un reto mayúsculo en el mercado de fichajes. Los taronjas tenían que relevar a puntales del equipo como Jean Montero, Brancou Badio o Jaime Pradilla. Las expectativas con la confección de plantilla no eran altas y tras varios movimientos parece insuflarse algo de optimismo.

Valencia Basket ya tiene a sus nuevos Jean Montero y Brancou Badio

El juego coral ha sido la gran baza del que fuera equipo de Pedro Martínez. Sin embargo, a pocos se les escapa que piezas del talento de Jean Montero o Brancou Badio han catapultado al cuadro taronja al top 4 Euroliga y a ser campeones de la ACB. Sus relevos difícilmente podían estar a la altura. Sin embargo, las llegadas de TJ Shorts y Armoni Brooks generan cierto consenso.

Benvingut, Armoni! 🧡



Cas 👉 Armoni Brooks, tirador de lujo para Valencia Baskethttps://t.co/JRaimEaDWg



Val 👉 Armoni Brooks, tirador de luxe per a Valencia Baskethttps://t.co/u7f2N11H8n



Eng 👉 Armoni Brooks, elite shooter for Valencia Baskethttps://t.co/3c4mNak1hX pic.twitter.com/ZS5hSQQqhG — Valencia Basket Club (@valenciabasket) August 3, 2026

TJ Shorts no viene de su mejor temporada, pero en la 24/25 sí que fue el jugador revelación de la Euroliga. Nunca dejó un techo competitivo como el de Jean Montero, pero desde luego que un homónimo en ciertos sentidos. Armoni Brooks es un escolta algo menos vertical que Badio, pero con mucho mejor pull up que el africano. Un perfil que además ha demostrado poder ser el líder de un combinado de la máxima competición europea. Un buen cambio de cromos para el Valencia Basket en un mercado de fichajes verdaderamente acuciante.

Otros reemplazos del equipo en el mercado de fichajes

Ha habido muchos movimientos en el mercado de fichajes del Valencia Basket, pero si se abordan los de los jugadores con más peso en el juego, Jaime Pradilla y Sergio De Larrea son dos temas a comentar. Por el base llegó otro talento joven diferencial, Mario Saint-Supery. El ex de Gonzaga es un playmaker muy diferente al jugador de Dallas. Un perfil más creativo y mejor generador, pero menos ordenado y con una planta física menos autosuficiente.

Por otro lado, está la llegada de Dylan Osetkowski al Valencia Basket en el mercado de fichajes. El ex de Partizan llega al club taronja para hacer de cuatro y medio. Un jugador con una complexión física mucho más exuberante que Jaime Pradilla, pero con peor lectura del juego colectivo que el español. Una de sus grandes cualidades es poder convertirse a un cinco ágil para castigar centers rivales con baja movilidad. Un biotipo similar a Matt Costello, pero con mejor uno contra uno de cara.