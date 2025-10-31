Aunque las plantillas ya están cerradas desde hace semanas, el mercado Euroliga sigue viviendo fichajes y salidas sorprendentes entre los mejores equipos del viejo continente. El Real Madrid, que ha sido uno de los clubes más activos en la última semana, ha tenido dos cambios significativos en su plantilla, al igual que un ex de Barça Basket que ya tiene nuevo proyecto pero con una condición clave.

Nick Calathes y Partizan de Belgrado, nueva relación en Euroliga

Nick Calathes se ha desvinculado del AS Mónaco y ya es nuevo jugador del Partizan de Belgrado para lo que resta de la temporada, reencontrándose con Željko Obradović, con quien coincidió en el Panathinaikos. Tras no tener un rol importante en el cuadro monegasco, el veterano base ex de Barça Basket buscará un papel más importante en Serbia.

A sus 36 años, Calathes sigue siendo una de las figuras más destacadas de la competición europea, pero en los últimos años no ha encontrado estabilidad y continuidad en un club. Para llegar a Partizan de Belgrado, el veterano base ha puesto una condición, firmar hasta final de temporada para quedar libre en verano de 2026 y valorar profundamente su futuro.

El Real Madrid confirma el fichaje de Alex Len

El Real Madrid ha confirmado el fichaje de Alex Len, que llega para cubrir la salida de Bruno Fernando al Partizan. El interior ucraniano ha firmado un contrato hasta junio de 2027. Con 32 años y una amplia trayectoria de 12 temporadas en la NBA, Len aportará experiencia y presencia bajo los aros, ofreciendo un descanso de garantías a Tavares.

Tal y como ha demostrado en Estados Unidos, Alex Len, excompañero de Luka Doncic en Los Angeles Lakers, es un interior clásico que destaca por su buen manejo cerca del aro, aunque no es un jugador de gran movilidad ni con capacidad para aportar desde la línea de tres. Su llegada refuerza al Real Madrid tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, aportando un complemento más en la posición de ‘5′.