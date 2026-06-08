El mercado de entrenadores en la Euroliga comienza a agitarse con el final de la temporada, y varios banquillos importantes podrían experimentar cambios en las próximas semanas. Los movimientos en los despachos ya están en marcha, con Pablo Laso en el centro de la diana y siendo un nombre propio de cara a la próxima campaña.

Anadolu Efes despedirá a Pablo Laso

Según las informaciones que llegan desde Turquía, la etapa de Pablo Laso en el Anadolu Efes parece llegar a su fin tras la eliminación del equipo en las semifinales de la liga turca ante el Fenerbahçe, en una serie que ha terminado con un global de 1-3. La derrota en el último encuentro (93-102) ha precipitado una decisión que ya estaba muy avanzada en los despachos, poniendo punto final a un proyecto que no ha terminado de despegar desde su llegada en diciembre.

El técnico vitoriano, que todavía tenía contrato en vigor hasta 2027, no ha logrado revertir la irregularidad de un Efes lastrado por las lesiones y la falta de continuidad competitiva, con resultados discretos tanto en la Euroliga como en el campeonato doméstico. Laso vuelve a quedar libre en el mercado y ya ha sido relacionado con equipos como Unicaja.

Luca Banchi gana enteros para sustituir a Pablo Laso en Anadolu Efes

El Anadolu Efes ya trabaja en el relevo de Pablo Laso y el principal candidato para asumir el banquillo es Luca Banchi, que regresaría así a un club al que ya dirigió recientemente. La dirección deportiva valora su conocimiento del equipo y del entorno, así como su capacidad para estabilizar proyectos en situaciones complicadas.

Banchi, actual seleccionador de Italia, ya dejó buenas sensaciones en su anterior etapa en Estambul, cuando logró enderezar el rumbo del equipo en un tramo exigente de la temporada. Su posible vuelta se interpreta como una apuesta por continuidad táctica y experiencia en la Euroliga, con el objetivo de devolver al Efes a la lucha por los puestos altos tras una campaña irregular.