Uno de los equipos que más se está moviendo en el mercado de fichajes es Virtus Bolonia. Los italianos culminaron la temporada por todo lo alto con el título de liga. Sin embargo, en Euroliga estuvieron lejos de las expectativas. Además, marchas como la de Clyburn o Shengelia requieren de refuerzos este verano. En la agenda había nombres como David McCormack, Kai Jones o Aliau Diarra.

Virtus Bolonia oficializa un fichaje que podría durar bien poco

Hace tiempo que Virtus Bolonia se encuentra inmerso en el mercado de fichajes en un proceso de búsqueda de un interior. Uno de los nombres que más portadas había acaparado era el de Kai Jones. Sin embargo, David McCormack se encontraba también en la agenda. El ex de Olimpia Milano o ALBA Berlin ha acabado por hacerse oficial, pero podría tener las horas contadas y es que Aliou Diarra podría entrometerse en su continuidad.

✅✍️David McCormack to Virtus Bologna is official.



The Italian team announced the arrival of the center in this article

👉https://t.co/eRv5OxCsYo



McCormack will do the preseason with Virtus. The Italian team is active on the market…#EuroLeague #Virtus https://t.co/suisroS2Ww — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) August 26, 2025

Virtus Bolonia hizo oficial la incorporación de David McCormack, pero lo hizo únicamente para la pretemporada: “David McCormack se incorporará al equipo en los próximos días y formará parte de la plantilla de pretemporada“. El jugador esté a prueba desde el día de ayer con el equipo. Sin embargo, Alessandro Luigi Maggi, experto italiano en mercado de fichajes Euroliga, ha informado que el equipo dirigido por Dusko no tiene intención de acabar cerrando su incorporación total para la campaña. Además, según apunta el prestigioso insider, Aliou Diarra está entre ceja y ceja de la entidad para suplirle.

¿Quién es Aliou Diarra?

Los torneos internacionales se suceden en mitad del mercado de fichajes y Virtus Bolonia se encuentra muy atento a ellos. El Eurobasket arranca ya y la Americup está a mitad de su desarrollo. Sin embargo, el Afrobasket finalizó y, al margen de los nombres ya conocidos, han irrumpido jugadores como Aliou Diarra. El militante de la selección de Mali en el torneo no puede estar más fuera del radar. A sus 23 años juega en la liga de Rwanda. No obstante, su desempeño en una competición con centers tan dominantes como la africana, ha captado muchas miradas. Además, no es la primera vez que se fijan en él, ya que ya disputó la Summer League NBA un año con Dallas Mavericks.

🚨🧐 Virtus Bologna is at a crossroads in the transfer market. 🇺🇸 David McCormack arrives today and will be evaluated at the training camp in Asolo from August 29 to September 3.



However, the player has little chance of being confirmed. The club is considering 🇲🇱 Aliou Diarra… pic.twitter.com/5byXkLtVwZ — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) August 27, 2025

El Afrobasket de Aliou Diarra