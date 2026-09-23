¡Malas noticias para el Barça Basket! No estará en el debut Euroliga

El Barça Basket ha tenido uno de los veranos más movidos de toda la Euroliga. Los culés han incorporado interminables piezas: Josh Nebo Tosan Evbuomwan, Justin Robinson… así hasta 11. En las valoraciones de los mercados de fichajes el conjunto azulgrana es de los mejor parados. Sin embargo, no están pudiendo mostrar su potencial.

El Barça Basket sigue a la espera de uno de sus fichajes estrella

Justin Robinson es, sin lugar a dudas, el movimiento del mercado de fichajes que más entonado ha comenzado el curso. Sin embargo, hasta el momento, los aficionados no han podido ver a muchas de las nuevas piezas del roster culé. La Supercopa ACB fue un mazazo, pero se esperaba ir recuperando efectivos. Una de las estrellas del verano tampoco debutará en Euroliga.

🗣️ 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐏𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫: "És un moment complicat. Hem de donar valor al rival, que ha controlat el partit".



"Tots necessitem temps, la pretemporada ha estat molt curta. És el moment de començar la temporada al Palau i hem de donar-ho tot mental i físicament". pic.twitter.com/uoScmflqmb — Barça Basket (@FCBbasket) September 21, 2026

Josh Nebo y ustin Robinson son los rookies que lideran al conjunto. Sin embargo, este verano uno de los nombres propios era Tosan Evbuomwan. El británico de pasaporte deslumbró a muchos en las ventanas FIBA y había muchas ganas de ver su rendimiento en competición oficial con el Barça Basket. Su lesión le impidió jugar la Supercopa ACB. Su recuperación se había datado para el debut en Euroliga. Según informa Ernest Macià, no será así.

¿Cuál es el potencial con todos disponibles?

Según la encuesta de BasketNews, el Barça Basket es el segundo conjunto que mejor se ha reforzado este verano. El inicio no ha sido bueno, con la derrota en la final de la Supercopa ACB y la sensación de mucho atasco ofensivo. Sin embargo, la realidad es que entre jugadores apartados por lesión, como Tosan Evbuomwan, y piezas tocadas no han podido aún demostrar cuál es el techo.

🏀🟦🔴L'aler-pivot Tosan Evbuomwan encara no està a punt per debutar demà a l'Eurolliga contra l'Efes — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) September 23, 2026

La excusa de las lesiones es un argumento en favor de que el Barça Basket aún no haya carburado. También lo es el tiempo de trabajo con un plantel totalmente inédito. Justamente, a nivel ofensivo se nota mucha falta de automatismos y entendimiento. Por contra, los sectores más críticos también hablan del mal planteamiento del partido contra la Penya.