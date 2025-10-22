El mercado de fichajes de la Euroliga ha sido especialmente movido. Son muchos los equipos que han apostado por plantillas largas para hacer frente a este nuevo formato aún más exigente. Con mayor o menor acierto, han sido muchos los culebrones del verano; desde el regreso de estrellas como Vasilije Micic, a talentos emergentes como Mfioundu Kabengele, pasando por NBAs contrastados como Horton Tucker.

Una apuesta interesante que se convierte en el mejor fichaje de la Euroliga de baloncesto

Nunca se sabe como la apuestas del mercado de fichajes van a acabar saliendo, que se lo digan a Jasikevicius, que ve brillar a Horton-Tucker mientras Brandon Boston se sume en el ostracismo. En ese sentido, un jugador como Mfiondu Kabengele, sin experiencia previa en Euroliga, era toda una moneda al aire. No obstante, su rendimiento se ha disparado y ya es uno de los mejores, no solo pívots, sino jugadores de toda la Euroliga.

Mfiondu Kabengele está brillando con luz propia en esta Euroliga de baloncesto. Actualmente, es el 5º jugador más valorado de la competición, superado por jugadores de la talla de Vezenkov, Mirotic, Milutinov… Sin ser un jugador con una especial capacidad anotadora, está por encima de los 15 puntos y, además, es el tercer máximo anotador. Más allá de los números, las sensaciones en pista son aún más impresionantes. Su superioridad en contactos, su presencia en ambos aros y la capacidad para correr y saltar con su complexión tienen a medio mundo boquiabierto.

Al Real Madrid Baloncesto se le escapa de las manos el jugador revelación

Mfiondu Kabengele fue uno de los jugadores que más dieron de qué hablar en el mercado de fichajes de la Euroliga de baloncesto. El conjunto madridista estuvo siguiéndole los pasos, pero entre dudas sobre la continuidad de Bruno Fernando y una competencia económicamente potente como Dubai BC, acabó en Emiratos Árabes. Sin duda, pocos pudieron imaginar que este jugador iba a alcanzar estas prestaciones, pero en vista de que ahora el pívot angoleño del Real Madrid Baloncesto tiene pie y medio fuera y se busca sustituto, el error parece aún mayor.

Otros fichajes que están brillando en esta Euroliga de baloncesto