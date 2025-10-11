Este verano se pretendía construir un nuevo Barça Basket que pudiera pelear por los títulos. Desde la dirección deportiva se apuntaló el roster con llegadas como Will Clyburn, ‘Toko’ Shengelia o Myles Cale. También se trabajó en las renovaciones de Joel Parra y Darío Brizuela. Además, se recuperaron piezas como Jan Vesely o Nico Laprovittola. En el partido contra Valencia Basket de Euroliga se vio su techo.

Los fichajes lideran al Barça Basket en detrimento de algunos conocidos

El Barça Basket vs Valencia Basket tenía como noticia previa la ausencia de uno de los mejores anotadores y generadores blaugrana, Nico Laprovittola. Eso no impidió a los culés ser un caudal interminable de juego ofensivo. Los 108 puntos son la viva prueba de ello. Al frente del equipo estuvieron Kevin Punter, Will Clyburn y Satoransky. De nuevo, otro día discreto de una de las revelaciones del pasado curso, Dario Brizuela.

Dario Brizuela rompió el pasado curso el tarro de las esencias en el Barça Basket. Sus cifras anotadoras solían oscilar sobre los 15 puntos y se vieron picos de hasta 27 puntos en dos ocasiones en Euroliga. El regreso de Nico Laprovittola estaba claro que apuntaba a quitarle protagonismo, pero es que incluso sin el argentino, la ‘mamba vasca’ parece no acabar de encontrarse sobre el parquet. El rol de estrella que había adquirido ha perdido brillo.

El arranque de temporada de Dario Brizuela

Hasta el momento, la 2025/26 con el Barça Basket, no está siendo la mejor temporada para Darío Brizuela. En 3 de los 4 encuentros que ha disputado no ha alcanzado los 10 minutos. En tres de ellos dejó un 3 de valoración y frente a Valencia Basket, en Euroliga, dejó su mejor cifra en PIR en lo que va de campaña, 4. Su inicio estuvo marcado por unas molestias físicas, pero por el momento, se desconoce la incidencia de las mismas en su actual rendimiento.

El nuevo Barça Basket de Joan Peñarroya, al menos en las píldoras que ha regalado en este inicio, es un equipo que quiere jugar rápido, que quiere meterle más ritmo a los partidos. Si anotaciones elevadas bien lo ejemplifican. Por ello, extraña que un perfil como Darío Brizuela, un maestro en esas lindes, esté dejando actuaciones discretas. Ya sea por todo el tema de su lesión o por la acuciante competencia, por el momento no se ha visto su mejor cara. Eso sí, ya la temporada pasada fue de menos a más.